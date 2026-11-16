Reprezentanții instituțiilor implicate în organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României au participat luni, 16 noiembrie 2026, la prima activitate de recunoaștere în teren, în Piața Libertății din municipiul Satu Mare. Activitatea a fost stabilită în ședința de coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din 9 noiembrie, a cărei temă principală au constituit-o pregătirile pentru 1 Decembrie, și a reunit, sub coordonarea Instituției Prefectului Județul Satu Mare, reprezentanți ai Centrului Militar Județean Satu Mare, ai structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne, ai Administrației Penitenciarelor, ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și ai Casei de Cultură „G.M. Zamfirescu” Satu Mare, respectiv ai Primăriei Municipiului Satu Mare.

Au fost parcurse locațiile în care se vor desfășura momentele ceremoniei și au fost analizate, la fața locului, amplasarea dispozitivelor, traseul defilării și măsurile de ordine publică și de siguranță a participanților.



Principala concluzie a activității este aceea că evenimentul trebuie să fie mai aproape de cetățeni. În acest scop, s-a convenit modificarea unor elemente din cadrul dispozitivelor față de edițiile anterioare, astfel încât publicul să aibă o vizibilitate mai bună asupra ceremonialului militar și religios, a depunerilor de coroane și a defilării și să poată urmări momentele zilei din imediata apropiere a desfășurării lor. Detaliile tehnice ale noii dispuneri vor fi definitivate în perioada următoare de către structurile cu atribuții în organizare.



Manifestările din 1 Decembrie 2026 sunt organizate de Instituția Prefectului Județul Satu Mare, Centrul Militar Județean Satu Mare și autoritățile publice locale. Programul propus începe la ora 11:30, cu depuneri de coroane la bustul lui I.C. Brătianu, și continuă la ora 11:40 la statuia lui Vasile Lucaciu și la ora 11:50 la bustul lui Iuliu Maniu. De la ora 12:00, la Monumentul Eroului Necunoscut vor avea loc ceremonialul militar și religios, un moment artistic, depuneri de coroane și defilarea cu personal și tehnică de intervenție aparținând Garnizoanei Satu Mare. Între orele 14:00 și 17:00, Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare va găzdui un Regal Folcloric.



Zilei Naționale îi este dedicată și o serie de trei concerte ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare: „Muzica României de altădată”, joi, 26 noiembrie, de la ora 19:00, cu solista Irina Sârbu și orchestra filarmonicii, sub bagheta dirijorului Radu Popa, recitalul „Armonii românești” al pianiștilor Viniciu Moroianu și Isabella Voropciuc, marți, 1 decembrie, și „De la clasic la românesc”, joi, 3 decembrie, cu Ansamblul de Suflători al filarmonicii, dirijat de Emil Vișenescu. Menționăm că programul final al evenimentelor va fi comunicat ulterior.