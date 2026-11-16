ANUNȚ COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ

COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ cu sediul în loc. Călineşti Oaş, str. Principală, nr. 1, Comuna Călineşti Oaş, Jud. Satu Mare, titular al proiectului : „Demolare și construcție Grădiniță cu program normal Pășunea Mare” propus a fi amplasat în loc. Păşunea Mare, str. Şcolii, nr. 36, Judeţul Satu Mare – anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Directia Judeţeană de Mediu Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-1630, vineri între orele 8-14, la următoarea adresă de internet http://djmsm.anmap.gov.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de interent a autorităţii competente pentru protecţia mediului.