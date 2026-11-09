Sătmăreanca Ioana Bran-Voinea, fost ministru al Tineretului și Sportului, este propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de secretar general al Camerei Deputaților, potrivit unei solicitări transmise Biroului Permanent al Camerei și consultate de STIRIPESURSE.RO.

În același timp, Ioana Bran-Voinea a solicitat eliberarea din funcția de secretar general adjunct, pe care o ocupa din mai 2022.

Născută la Satu Mare, la 31 octombrie 1986, Ioana Bran a fost deputat PSD de Satu Mare în legislatura 2016–2020, iar în perioada ianuarie–noiembrie 2018 a condus Ministerul Tineretului și Sportului, în Guvernul Vioricăi Dăncilă.

Din octombrie 2024, aceasta exercită atribuțiile funcției de secretar general al Camerei Deputaților, în regim de interimat.

Propunerea PSD a fost transmisă conducerii Camerei Deputaților de liderul grupului parlamentar, Ciprian Șerban. Numirea în funcție urmează să parcurgă procedura instituțională.

Pentru Ioana Bran-Voinea, propunerea reprezintă un nou pas important în cariera sa administrativă și politică la nivel central.