



Un funcționar care a exercitat funcția de secretar general al orașului Ardud a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Acesta este acuzat că ar fi omis să declare venituri și activități legate de o societate comercială și că ar fi administrat în fapt firma, urmărind obținerea unor beneficii pentru sine și familia sa.

Potrivit comunicatului transmis de Parchet, cercetările au fost finalizate la data de 4 noiembrie 2026, când procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului identificat prin inițialele M.C.V.

Acuzațiile vizează falsul în declarații în formă continuată, cu cinci acte materiale, și efectuarea de activități de comerț incompatibile cu funcția, în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite.

Conform anchetatorilor, în perioada 2021–2025, în timpul exercitării funcției de secretar general al UAT Oraș Ardud, inculpatul ar fi omis să menționeze în declarațiile de avere și de interese aferente anilor 2020–2024 informații despre veniturile obținute și activitățile desfășurate în legătură cu o societate comercială din Satu Mare.

Procurorii susțin că, prin aceste omisiuni, în documentele depuse ar fi fost consemnate informații care nu corespundeau adevărului.

Totodată, potrivit probatoriului prezentat de Parchet, în perioada 2020–2025, când era încadrat ca secretar general al UAT Ardud, acesta ar fi desfășurat activități comerciale de prestări de servicii în calitate de administrator în fapt al aceleiași societăți.

Activitățile ar fi vizat derularea unui contract comercial, cu încălcarea incompatibilităților prevăzute de lege. Anchetatorii arată că inculpatul ar fi utilizat informații deținute în virtutea funcției pentru a obține foloase necuvenite pentru sine și familia sa, constând în folosința gratuită a unui imobil.

Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost înaintate Judecătoriei Satu Mare, instanța competentă să soluționeze cauza.

Trimiterea în judecată reprezintă sesizarea instanței cu acuzațiile formulate de procurori. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale.