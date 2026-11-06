



Serviciile de permise de conducere, înmatriculări și pașapoarte din Satu Mare au înregistrat mii de solicitări în luna octombrie 2026. Potrivit bilanțului comunicat de Instituția Prefectului, în această perioadă au fost emise 1.622 de permise de conducere și 2.264 de certificate de înmatriculare, iar 777 de pașapoarte au fost eliberate solicitanților.

În cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare, cele 1.622 de permise emise au inclus documente noi și preschimbate, dintre care 124 preschimbate în străinătate.

În ceea ce privește evidența vehiculelor, au fost emise 2.264 de certificate de înmatriculare, fiind raportate 940 de înscrieri și 1.079 de transcrieri. Totodată, au fost efectuate 516 radieri din circulație și 593 de autorizări provizorii de circulație.

Bilanțul evidențiază o diferență semnificativă între rezultatele obținute la cele două probe ale examenului pentru permisul de conducere. La proba teoretică au fost realizate 1.098 de examinări, în urma cărora 439 de candidați au fost declarați admiși. Procentul de promovabilitate a fost de 39,98%.

La proba practică au fost efectuate 644 de examinări, iar 480 de candidați au promovat, reprezentând o rată de promovabilitate de 74,53%. Separat, 152 de candidați au fost examinați în vederea reducerii perioadei de suspendare a permisului.

Accesul la ghișeele serviciului se poate programa online, prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

La Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare, în octombrie au fost înregistrate 802 cereri și au fost eliberate 777 de pașapoarte. Activitatea cu publicul se desfășoară în program normal, iar programările se realizează prin portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit informării, pașaportul simplu electronic poate fi expediat gratuit, prin curier, la domiciliul sau reședința titularului ori a persoanei care a formulat cererea. Documentul poate fi ridicat și personal sau printr-o persoană împuternicită prin procură specială, cu respectarea condițiilor aplicabile.