



Cea de-a XIII-a ediție a Cupei Orașului Tășnad – Memorialul „Andrei Veron” s-a încheiatduminică, 1 noiembrie 2026, după trei zile de șah de calitate, partide spectaculoase șiconfruntări disputate. Competiția a reunit 94 de șahiști din cinci țări – România, Franța, Polonia, Ungaria și Republica Moldova – confirmând încă o dată tradiția și caracterulinternațional al turneului.

Evenimentul s-a desfășurat la Pavilionul Ștrandului Termal Tășnad, într-o atmosferă de fair-play și prietenie, reunind jucători experimentați, maeștri internaționali, maeștri FIDE, dar și numeroșicopii și juniori pasionați de sportul minții.

Turneul Open General U2300 s-a desfășurat în sistem elvețian, pe parcursul a șapte runde, cu un ritm de joc de 60 de minute pentru fiecare jucător, plus 30 de secunde pentru fiecare mutare.

Petru-Sebastian Ursan, câștigătorul ediției a XIII-a

După șapte runde intens disputate, marele câștigător al competiției a fost maestrul candidatPetru-Sebastian Ursan, care a acumulat 6 puncte din 7 posibile și a obținut premiul I, în valoarebrută de 4.000 de lei.

Pe locul al doilea s-a clasat maestrul FIDE Alexandru-Ovidiu Stanciu, premiat cu 2.200 de lei, iar poziția a treia a fost ocupată de maestrul internațional Lucian-Ioan Filip, care a primit1.500 de lei.

Clasamentul general al premianților:

1. CM Petru-Sebastian Ursan – 4.000 lei

2. FM Alexandru-Ovidiu Stanciu – 2.200 lei

3. IM Lucian-Ioan Filip – 1.500 lei

4. CM Patryk Mrozowski (Polonia) – 1.000 lei

5. GM Vladimir Okhotnik (Franța) – 800 lei

6. Andrei-Cătălin Mîntău – 500 lei

Prezența marelui maestru internațional Vladimir Okhotnik, a maeștrilor internaționali și a numeroșilor jucători titrați a contribuit la nivelul ridicat al competiției.

Premii pentru mai multe categorii de rating

Organizatorii au acordat premii și pentru cele mai bune rezultate obținute la diferite categorii de rating, oferind astfel șanse de afirmare unui număr cât mai mare de participanți.

Categoria ELO 1801–2000:

• Locul I: Zeno-Andrei Ponta-Făcăleț – 600 lei

• Locul II: Victor Panuș – 400 lei

Categoria ELO 1601–1800:

• Locul I: Gabriel Filip – 600 lei

• Locul II: Răzvan-Nicolae Popa – 400 lei

Categoria ELO 1451–1600:

• Locul I: Dorin-Nicolae Sandea – 600 lei

• Locul II: Mark Juhasz – 400 lei

Categoria CIV sub 1450:

• Albert-Levente Vekas – 500 lei

Categoria veterani:

• Locul I: Ryszard Kasperek (Polonia) – 600 lei

• Locul II: Jozsef Reiz (Tășnad) – 400 lei

Categoria feminin:

• Locul I: Margareta Sarivan – 500 lei

În total, organizatorii au acordat 16 premii în bani, în valoare brută de 15.000 de lei, recompensând performanțele sportivilor din clasamentul general și din categoriile speciale.

Copiii și juniorii, încurajați să continue pasiunea pentru șah

O atenție deosebită a fost acordată tinerilor participanți, care au avut ocazia să joace alături de șahiști experimentați și să acumuleze experiență competițională.

Organizatorii au pregătit cupe, medalii, diplome și cadouri pentru copii, fiind evidențiateperformanțele obținute la categoriile de vârstă U8, U10, U12 și U14.

Participarea numeroșilor juniori demonstrează interesul tot mai mare pentru șah și importanțaorganizării unor asemenea competiții pentru dezvoltarea viitoarelor generații de sportivi.

Memorialul „Andrei Veron” – un omagiu adus inițiatorului turneului

Dincolo de rezultatele sportive, Cupa Orașului Tășnad are o semnificație aparte, fiind organizată în memoria lui Andrei Ștefan Veron, fost viceprimar și primar al orașului Tășnad, un mare pasionat al șahului și, mai ales, omul care a avut ideea organizării acestei competiții.

În perioada în care ocupa funcția de viceprimar, Andrei Veron a pus bazele turneului, dorindu-și să aducă la Tășnad iubitori ai sportului minții și să creeze o competiție care să devină o tradiție pentru oraș.

Anii au trecut, iar inițiativa sa s-a transformat într-un eveniment internațional apreciat, care continuă să atragă jucători din mai multe țări.

Un moment deosebit al ediției din acest an l-a reprezentat prezența doamnei Viorica Veron și a fiului său, Edvin Veron, care au fost alături de organizatori și participanți.

Prezența familiei Veron a conferit evenimentului o încărcătură emoțională aparte, reamintind tuturor că această competiție reprezintă nu doar o întrecere sportivă, ci și continuarea unei inițiative începute din pasiune pentru șah.

Cel mai frumos omagiu adus lui Andrei Veron rămâne continuarea turneului pe care l-a inițiat și păstrarea vie a acestei tradiții.

Primăria Orașului Tășnad, partener în continuarea tradiției

Competiția a fost organizată de ACS Șah Someș Satu Mare, cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad și al primarului dr. Adrian Dănuț Farcău.

Prezent la eveniment, primarul orașului Tășnad a fost alături de participanți și organizatori, susținând continuarea unei competiții care contribuie la promovarea sportului și a orașului.

Organizarea unui turneu internațional de șah reprezintă și o oportunitate de promovare turistică a stațiunii Tășnad, participanții și însoțitorii acestora având ocazia să descopere ospitalitatea locală.

Organizare și mulțumiri

Directorul competiției a fost Muntean Ciprian-Sorin, Organizator Internațional FIDE, iar arbitrajul s-a desfășurat sub coordonarea Arbitrului Internațional Radu Chirilă.

La încheierea competiției, organizatorii adresează mulțumiri tuturor șahiștilor care au participat, arbitrilor, antrenorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare aevenimentului.

Mulțumiri speciale sunt adresate Primăriei Orașului Tășnad și primarului dr. Adrian Dănuț Farcău, pentru sprijinul acordat, precum și doamnei Viorica Veron, domnului Edvin Veron și doamnei Senia Veron, pentru implicarea, susținerea și prezența alături de aceastăcompetiție dedicată memoriei lui Andrei Veron.

Tradiția continuă la Tășnad!

După trei zile de competiție, cele șapte runde au desemnat câștigătorii, însă dincolo de clasamente și premii au rămas prieteniile, experiențele acumulate și bucuria de a fi împreună înjurul tablei de șah.

Cupa Orașului Tășnad – Memorialul „Andrei Veron”, ediția a XIII-a, a demonstrat încă o dată că pasiunea pentru șah poate reuni generații și naționalități diferite, contribuind la promovarea orașului Tășnad pe harta șahului internațional.

94 de participanți, cinci țări, șapte runde și 15.000 de lei în premii – o nouă ediție încheiatăcu succes și o tradiție care merge mai departe!

La revedere la ediția a XIV-a a Cupei Orașului Tășnad – Memorialul „Andrei Veron”!