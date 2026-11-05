CSM Olimpia, cu moralul ridicat după primul succes!

Ora 19:30: Metalul Buzău – Steaua București (TV)





\Clasamentul Ligii 2 înaintea etapei a 13-a



1 Știința Poli Timișoara 28 23-10 (+13)

2 Chindia Târgoviște 27 30-14 (+16)

3 SC Popești Leordeni 27 28-16 (+12)

4 CSM Slatina 25 20-12 (+8)

5 ACSM Reșița 24 17-13 (+4)

6 Cetatea Suceava 22 24-14 (+10)

7 Concordia Chiajna 22 28-19 (+9)

8 Metalul Buzău 21 14-9 (+5)

9 FC Bihor Oradea 19 20-12 (+8)

10 FC Bacău 18 23-14 (+9)

11 Metaloglobus București 18 17-16 (+1)

12 CS Afumați 17 19-20 (-1)

13 SCM Râmnicu Vâlcea 17 16-18 (-2)

14 CS Gloria Bistrița 15 14-18 (-4)

15 Unirea Slobozia 11 15-15 (0)

16 Steaua București 11 13-19 (-6)

17 AFC ASA Târgu Mureș 11 14-22 (-8)

18 CSM Olimpia Satu Mare 9 9-15 (-6)

19 CSC Șelimbăr 9 8-22 (-14)

20 CS Dinamo București 8 16-32 (-16)

21 CSL Ștefăneștii de Jos 6 7-29 (-22)

22 CSC Dumbrăvița 4 9-25 (-16)

Liga 2 programează la finalul acestei săptămâni meciurile etapei a 13-a, una în care CSM Olimpia Satu Mare încearcă să confirme semnele de revenire arătate în runda precedentă. După ce a spart gheața și a obținut prima victorie a sezonului, 2-0 pe teren propriu cu CSC Șelimbăr, formația sătmăreană merge cu un moral mai bun la Slobozia, unde o așteaptă însă o confruntare deloc ușoară.Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11:00, CSM Olimpia va întâlni Unirea Slobozia, o formație care a evoluat până de curând în SuperLiga României și care încearcă să-și regăsească ritmul după retrogradare. Cu 11 puncte acumulate și aflată pe locul 15 înaintea etapei, echipa ialomițeană traversează o perioadă mai bună, cu două rezultate pozitive consecutive: remiza cu Concordia Chiajna și victoria obținută în deplasare, 1-0, cu AFC ASA Târgu Mureș.Unirea a găsit resurse să întoarcă în favoarea sa finalul partidei de la Târgu Mureș, marcând golul victoriei în minutele de prelungire, iar încrederea în echipă a crescut. Conducerea clubului, prin vocea președintelui Ilie Lemnaru, și-a exprimat satisfacția față de progresul formației pregătite de Ilie Poenaru, în care omogenitatea începe să se vadă tot mai mult, după numeroasele schimbări din lot din această vară.Ialomițenii vor să continue seria rezultatelor pozitive și să lege a treia partidă consecutivă fără înfrângere. De cealaltă parte, Olimpia vine după un succes important, atât prin prisma punctelor, cât mai ales a încrederii pe care victoria cu Șelimbăr o poate reda unei echipe care a avut un început dificil de campionat.Pentru sătmăreni, miza este clară: să confirme că victoria din etapa trecută nu a fost un episod izolat și să încerce să obțină puncte pe terenul unei adversare care pornește cu un avantaj important al experienței și al omogenității. Cu 9 puncte și poziția a 18-a în clasament, CSM Olimpia are nevoie în continuare de rezultate pentru a se apropia de echipele aflate deasupra liniei retrogradării.Gloria Bistrița, înfrângere la masa verde după o gafă regulamentarăO altă veste importantă înaintea etapei vine dinspre CS Gloria Bistrița, care a pierdut la Comisia de Disciplină a FRF partida câștigată pe teren, 1-0, cu SCM Râmnicu Vâlcea, în etapa a 9-a, după ce a încălcat regula privind prezența permanentă a doi jucători eligibili pentru categoria „under”. Astfel, rezultatul a fost omologat cu 3-0 pentru formația vâlceană, iar Gloria a fost penalizată și cu o amendă de 3.200 de lei, coborând în clasament de pe locul 12 pe 14.Pauză în campionat până pe 21 noiembrieDupă disputarea etapei a 13-a, Liga 2 va intra într-o pauză competițională, următoarea rundă fiind programată în 21 noiembrie. Întreruperea este determinată de acțiunile echipei naționale a României din Liga Națiunilor, astfel că formațiile vor avea la dispoziție aproape două săptămâni pentru pregătirea următoarelor confruntări.Pentru CSM Olimpia Satu Mare, deplasarea de la Slobozia reprezintă, așadar, o oportunitate importantă de a încheia această perioadă cu un nou rezultat pozitiv și de a aborda pauza competițională cu mai multă încredere.Următorul meci al echipei lui Robert Ilyes va fi , acasă , cu Concordia Chiajna, pe 21 noiembrie de la ora 11.Programul etapei a 13-a din Liga 2Joi, 5 noiembrieOra 17:00: Chindia Târgoviște – SC Popești Leordeni (TV)Sâmbătă, 7 noiembrieOra 11:00: Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu MareOra 11:00: Metaloglobus – CSC DumbrăvițaOra 11:00: CS Afumați – FC BacăuOra 11:00: CSC Șelimbăr – CSL Ștefăneștii de JosOra 11:00: Concordia Chiajna – AFC ASA Târgu Mureș (FRF.tv)Ora 11:00: CS Gloria Bistrița – Cetatea SuceavaOra 12:30: FC Bihor Oradea – CSM Slatina (TV)Luni, 9 noiembrieOra 14:30: Știința Poli Timișoara – ACSM Reșița (TV)Ora 17:00: CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea (TV)Marți, 10 noiembrie