CSM Olimpia, cu moralul ridicat după primul succes!

Sport 05.11.2026 18:39
CSM Olimpia, cu moralul ridicat după primul succes!
Liga 2 programează la finalul acestei săptămâni meciurile etapei a 13-a, una în care CSM Olimpia Satu Mare încearcă să confirme semnele de revenire arătate în runda precedentă. După ce a spart gheața și a obținut prima victorie a sezonului, 2-0 pe teren propriu cu CSC Șelimbăr, formația sătmăreană merge cu un moral mai bun la Slobozia, unde o așteaptă însă o confruntare deloc ușoară.

Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11:00, CSM Olimpia va întâlni Unirea Slobozia, o formație care a evoluat până de curând în SuperLiga României și care încearcă să-și regăsească ritmul după retrogradare. Cu 11 puncte acumulate și aflată pe locul 15 înaintea etapei, echipa ialomițeană traversează o perioadă mai bună, cu două rezultate pozitive consecutive: remiza cu Concordia Chiajna și victoria obținută în deplasare, 1-0, cu AFC ASA Târgu Mureș.
Unirea a găsit resurse să întoarcă în favoarea sa finalul partidei de la Târgu Mureș, marcând golul victoriei în minutele de prelungire, iar încrederea în echipă a crescut. Conducerea clubului, prin vocea președintelui Ilie Lemnaru, și-a exprimat satisfacția față de progresul formației pregătite de Ilie Poenaru, în care omogenitatea începe să se vadă tot mai mult, după numeroasele schimbări din lot din această vară.
Ialomițenii vor să continue seria rezultatelor pozitive și să lege a treia partidă consecutivă fără înfrângere. De cealaltă parte, Olimpia vine după un succes important, atât prin prisma punctelor, cât mai ales a încrederii pe care victoria cu Șelimbăr o poate reda unei echipe care a avut un început dificil de campionat.
Pentru sătmăreni, miza este clară: să confirme că victoria din etapa trecută nu a fost un episod izolat și să încerce să obțină puncte pe terenul unei adversare care pornește cu un avantaj important al experienței și al omogenității. Cu 9 puncte și poziția a 18-a în clasament, CSM Olimpia are nevoie în continuare de rezultate pentru a se apropia de echipele aflate deasupra liniei retrogradării.

Gloria Bistrița, înfrângere la masa verde după o gafă regulamentară
O altă veste importantă înaintea etapei vine dinspre CS Gloria Bistrița, care a pierdut la Comisia de Disciplină a FRF partida câștigată pe teren, 1-0, cu SCM Râmnicu Vâlcea, în etapa a 9-a, după ce a încălcat regula privind prezența permanentă a doi jucători eligibili pentru categoria „under”. Astfel, rezultatul a fost omologat cu 3-0 pentru formația vâlceană, iar Gloria a fost penalizată și cu o amendă de 3.200 de lei, coborând în clasament de pe locul 12 pe 14.

Pauză în campionat până pe 21 noiembrie
După disputarea etapei a 13-a, Liga 2 va intra într-o pauză competițională, următoarea rundă fiind programată în 21 noiembrie. Întreruperea este determinată de acțiunile echipei naționale a României din Liga Națiunilor, astfel că formațiile vor avea la dispoziție aproape două săptămâni pentru pregătirea următoarelor confruntări.
Pentru CSM Olimpia Satu Mare, deplasarea de la Slobozia reprezintă, așadar, o oportunitate importantă de a încheia această perioadă cu un nou rezultat pozitiv și de a aborda pauza competițională cu mai multă încredere. 
Următorul meci al echipei lui Robert Ilyes va fi , acasă , cu Concordia Chiajna, pe 21 noiembrie de la ora 11.

Programul etapei a 13-a din Liga 2
Joi, 5 noiembrie
Ora 17:00: Chindia Târgoviște – SC Popești Leordeni (TV)
Sâmbătă, 7 noiembrie
Ora 11:00: Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu Mare
Ora 11:00: Metaloglobus – CSC Dumbrăvița
Ora 11:00: CS Afumați – FC Bacău
Ora 11:00: CSC Șelimbăr – CSL Ștefăneștii de Jos
Ora 11:00: Concordia Chiajna – AFC ASA Târgu Mureș (FRF.tv)
Ora 11:00: CS Gloria Bistrița – Cetatea Suceava
Ora 12:30: FC Bihor Oradea – CSM Slatina (TV)
Luni, 9 noiembrie
Ora 14:30: Știința Poli Timișoara – ACSM Reșița (TV)
Ora 17:00: CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea (TV)
Marți, 10 noiembrie
Ora 19:30: Metalul Buzău – Steaua București (TV)

\Clasamentul Ligii 2 înaintea etapei a 13-a

1 Știința Poli Timișoara    28    23-10 (+13)
2 Chindia Târgoviște    27    30-14 (+16)
3 SC Popești Leordeni    27    28-16 (+12)
4 CSM Slatina    25    20-12 (+8)
5 ACSM Reșița    24    17-13 (+4)
6 Cetatea Suceava    22    24-14 (+10)
7 Concordia Chiajna    22    28-19 (+9)
8 Metalul Buzău    21    14-9 (+5)
9 FC Bihor Oradea    19    20-12 (+8)
10 FC Bacău    18    23-14 (+9)
11 Metaloglobus București    18    17-16 (+1)
12 CS Afumați    17    19-20 (-1)
13 SCM Râmnicu Vâlcea    17    16-18 (-2)
14 CS Gloria Bistrița    15    14-18 (-4)
15 Unirea Slobozia    11    15-15 (0)
16 Steaua București    11    13-19 (-6)
17 AFC ASA Târgu Mureș    11    14-22 (-8)
18 CSM Olimpia Satu Mare    9    9-15 (-6)
19 CSC Șelimbăr    9    8-22 (-14)
20 CS Dinamo București    8    16-32 (-16)
21 CSL Ștefăneștii de Jos    6    7-29 (-22)
22 CSC Dumbrăvița    4    9-25 (-16)
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