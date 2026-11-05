Maria Gabriela Ardelean a prezentat joi, într-o conferință de presă, direcțiile privind reorganizarea rețelei școlare și optimizarea învățământului liceal pentru anul școlar 2027–2028

Reorganizarea învățământului liceal din județul Satu Mare a intrat în atenția noii conduceri a Inspectoratului Școlar Județean. Maria Gabriela Ardelean, inspector școlar general, a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul instituției, principiile care vor sta la baza procesului de optimizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2027–2028. Oficialul a transmis că eventualele modificări vor fi analizate cu responsabilitate, fără decizii pripite și fără transformări făcute doar de dragul reorganizării. Interesul elevilor, dialogul cu directorii unităților de învățământ și colaborarea cu administrațiile locale vor reprezenta reperele principale ale acestui demers.

Optimizarea rețelei școlare, fără decizii luate peste noapte

Maria Gabriela Ardelean a subliniat că reorganizarea învățământului trebuie realizată printr-un proces fundamentat, transparent și adaptat realităților din fiecare comunitate. În acest sens, inspectorul școlar general a precizat că orice ajustare structurală va fi discutată cu managerii școlari și cu autoritățile locale, înainte de adoptarea unor măsuri concrete.

„Optimizarea responsabilă a rețelei școlare pentru anul școlar 2027–2028: orice ajustare structurală va fi fundamentată temeinic și dezbătută transparent cu managerii școlari și cu autoritățile locale, având ca reper exclusiv interesul superior al elevului.

Nu vă voi promite transformări peste noapte; o astfel de promisiune ar fi lipsită de realism. Vă pot garanta însă că fiecare provocare va fi abordată cu profesionalism, consecvență și deschidere totală către comunitate”, a declarat Maria Gabriela Ardelean.

Mesajul noii conduceri a Inspectoratului Școlar Județean a indicat o abordare graduală a reorganizării, în care deciziile urmau să fie luate în urma analizării situației fiecărei unități de învățământ, a numărului de elevi, a calificărilor oferite și a nevoilor existente pe piața muncii.

Învățământul tehnologic, în centrul propunerilor de reorganizare

Printre informațiile prezentate s-au regăsit și propunerile referitoare la învățământul liceal tehnologic din municipiul Satu Mare. Documentul transmis, sub rezerva litigiilor, a inclus situația a două unități de învățământ importante pentru formarea profesională a tinerilor: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” și Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”.

Cele două instituții școlare aveau împreună 1.349 de elevi, oferind o gamă diversificată de calificări în domenii tehnice, mecanice, auto, electrice, industriale și de protecție a mediului.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” – 663 de elevi și numeroase calificări

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din municipiul Satu Mare, situat pe strada Crișan nr. 1, figura în document cu un număr de 663 de elevi.

Unitatea școlară cuprindea nivelurile profesional, liceal și postliceal, cu specializări care acopereau mai multe domenii tehnice și economice.

În cadrul învățământului profesional de zi erau prevăzute calificări precum tâmplar universal, mecanic auto, sudor, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, respectiv instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze. Unele dintre acestea erau organizate atât în limba română, cât și în limba maghiară.

La nivel liceal, elevii puteau urma specializări precum tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician hidrometeorolog, tehnician în prelucrarea lemnului, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau tehnician desenator pentru construcții și instalații.

Oferta educațională includea și clase de seral, cu specializări în prelucrarea lemnului și transporturi, precum și învățământ cu frecvență redusă, pentru profilul științe ale naturii.

De asemenea, la nivel postliceal erau prevăzute calificări precum tehnician produse finite din industria lemnului, tehnician laborant pentru protecția calității mediului, tehnician instructor auto și tehnician operator mașini cu comandă numerică.

Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” – 686 de elevi și specializări în domeniul auto și electric

Cea de-a doua unitate inclusă în propunere era Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” din municipiul Satu Mare, situat pe bulevardul Vasile Lucaciu nr. 1, care figura cu 686 de elevi.

Instituția oferea pregătire profesională, liceală și postliceală, cu accent deosebit pe domeniile auto, electric, electronic și mecatronic.

În cadrul învățământului profesional de zi erau incluse calificări precum electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto, mecanic echipamente hidraulice și pneumatice, precum și tinichigiu vopsitor auto.

La nivel liceal, oferta cuprindea specializările tehnician electrician electronist auto, tehnician electronist și tehnician mecatronist. Pentru învățământul seral erau prevăzute calificările de tehnician mecatronist și tehnician electrician electronist auto, inclusiv pentru secția maghiară, până la absolvirea clasei transferate.

Oferta postliceală includea două specializări: tehnician transporturi auto interne și internaționale, respectiv administrator rețele locale și de comunicații.

Autorizarea și acreditarea calificărilor, o etapă importantă

Potrivit documentului prezentat, pentru calificările preluate urma să fie solicitată autorizarea sau acreditarea, după caz, în funcție de nivelul de învățământ, forma de organizare și limba de predare.

Reorganizarea rețelei școlare pentru anul 2027–2028 urma astfel să presupună nu doar o analiză administrativă, ci și verificarea condițiilor necesare pentru continuarea programelor de pregătire profesională.

Rămâne de văzut în ce formă vor fi concretizate propunerile și ce alte unități de învățământ vor intra în analiza Inspectoratului Școlar Județean. Cert este că noua conducere a instituției a anunțat că nu va trata reorganizarea ca pe o simplă operațiune birocratică, ci ca pe un proces care trebuia să țină cont, înainte de toate, de elevi și de viitorul învățământului sătmărean.