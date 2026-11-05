Consiliul Județean Satu Mare a găzduit un atelier de lucru dedicat viitorului cooperării transfrontaliere, cu accent pe transport, sănătate, educație și dezvoltare economică

Viitorul colaborării dintre România și Ungaria și oportunitățile de dezvoltare ale comunităților de pe ambele părți ale graniței au fost în centrul unei întâlniri importante găzduite joi de Consiliul Județean Satu Mare. Atelierul de lucru s-a desfășurat în contextul pregătirii viitorului program Interreg România–Ungaria 2028–2034, un instrument european care urma să susțină proiecte comune și investiții cu impact asupra regiunilor transfrontaliere. Participanții au analizat direcțiile de finanțare și prioritățile care ar putea sta la baza viitoarelor inițiative, pornind de la nevoile reale ale comunităților. Discuțiile au vizat domenii esențiale pentru dezvoltarea zonei, de la infrastructură și servicii publice până la turism, piața muncii și competitivitate economică.

Transportul, sănătatea și educația, printre prioritățile cooperării transfrontaliere

În cadrul atelierului au fost prezentate cele mai recente direcții ale Uniunii Europene în domeniul cooperării transfrontaliere, precum și exemple de bune practici implementate în alte regiuni europene.

Un accent deosebit a fost pus pe identificarea unor soluții comune pentru problemele care afectează comunitățile din apropierea graniței. Transportul și conectivitatea dintre cele două țări, accesul la servicii medicale și educaționale, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea turismului și stimularea economiei regionale s-au numărat printre principalele teme abordate.

Aceste domenii reprezintă provocări importante pentru comunitățile din zona de frontieră, iar proiectele realizate în parteneriat pot contribui la îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea mobilității și valorificarea potențialului economic al regiunii.

Schengen schimbă perspectivele de dezvoltare ale regiunii

Un alt subiect important al discuțiilor l-a reprezentat aderarea României la spațiul Schengen și oportunitățile pe care eliminarea controalelor sistematice la frontierele interne le-a creat pentru cooperarea dintre cele două state.

Participanții au analizat atât avantajele acestei schimbări pentru mobilitatea cetățenilor și dezvoltarea relațiilor economice, cât și obstacolele care continuau să limiteze cooperarea transfrontalieră și care necesitau soluții comune.

Ideile și propunerile formulate în cadrul atelierului vor contribui la stabilirea priorităților și la pregătirea viitoarelor proiecte de cooperare dintre România și Ungaria, în perspectiva noului program Interreg 2028–2034.

Pentru județul Satu Mare, aflat într-o poziție geografică strategică la granița cu Ungaria și Ucraina, dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere poate reprezenta o oportunitate importantă de atragere a fondurilor europene și de susținere a investițiilor cu efecte directe asupra comunităților locale.



