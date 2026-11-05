O femeie de 79 de ani a rămas fără portmoneu, acte și aproximativ 900 de lei, după ce ar fi fost jefuită pe strada Neajlov din municipiul Satu Mare

O femeie în vârstă de 54 de ani, din municipiul Satu Mare, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind bănuită de comiterea unei infracțiuni de furt. Aceasta ar fi profitat de vulnerabilitatea unei femei de 79 de ani și i-ar fi sustras portmoneul din geanta de umăr, în care se aflau documente personale și aproximativ 900 de lei. Incidentul s-a produs miercuri, 4 noiembrie 2026, pe strada Neajlov din municipiul Satu Mare. În urma cercetărilor, polițiștii au identificat-o pe femeia bănuită de comiterea faptei și au dispus reținerea acesteia.

A profitat de vulnerabilitatea unei femei de 79 de ani

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare – Biroul de Investigații Criminale au identificat, la data de 4 noiembrie, o femeie de 54 de ani, din municipiu, bănuită de comiterea infracțiunii de furt.

În urma activităților investigative desfășurate, oamenii legii au stabilit că, în aceeași zi, femeia s-ar fi aflat pe strada Neajlov, unde ar fi profitat de vulnerabilitatea unei sătmărence în vârstă de 79 de ani.

Aceasta ar fi sustras din geanta de umăr a victimei un portmoneu în care se aflau documente personale și suma de aproximativ 900 de lei.

Reținută pentru 24 de ore și dusă în arest

În urma probelor și a activităților desfășurate de polițiști, față de femeia de 54 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Aceasta a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Polițiștii reamintesc faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.