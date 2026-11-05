Acțiunile polițiștilor sătmăreni au vizat menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat miercuri, 4 noiembrie 2026, acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea disciplinei în trafic. În urma controalelor efectuate la nivelul județului, oamenii legii au aplicat peste 240 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 82.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în cadrul activităților de supraveghere și control al circulației rutiere.

Peste 12.000 de lei în amenzi pentru încălcarea normelor de ordine publică

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în cadrul acțiunilor desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12.000 de lei.

Activitățile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățenii județului.

Peste 200 de sancțiuni în trafic și amenzi de peste 70.000 de lei

În paralel, polițiștii sătmăreni au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, urmărind prevenirea accidentelor și respectarea normelor de circulație.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 70.000 de lei.

Bilanțul acțiunilor desfășurate într-o singură zi a depășit astfel 240 de sancțiuni contravenționale și 82.000 de lei în amenzi, polițiștii anunțând continuarea activităților pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței publice și rutiere în județul Satu Mare.