Noul inspector școlar general a prezentat prioritățile mandatului său, a vorbit despre controversele numirii și a promis transparență, echidistanță și o radiografie completă a sistemului de educație

Maria Gabriela Ardelean, noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Satu Mare, și-a prezentat joi, 5 noiembrie 2026, principalele direcții de acțiune pentru mandatul pe care tocmai l-a început, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul instituției. Noul șef al învățământului sătmărean a abordat inclusiv contextul numirii sale, după ce schimbările de inspectori generali din mai multe județe au fost asociate în presa națională cu reconfigurările politice de la nivel guvernamental. Ardelean a transmis că își asumă responsabilitatea funcției și că dorește să fie evaluată în primul rând prin rezultatele obținute, nu prin circumstanțele numirii. Printre obiectivele anunțate s-au numărat creșterea performanței școlare, reducerea abandonului, combaterea violenței și a bullyingului, îmbunătățirea relației cu directorii și profesorii, precum și o analiză amplă a problemelor reale din școlile județului.

Numirea în funcție și controversele din jurul schimbărilor de inspectori generali

Maria Gabriela Ardelean a precizat că a preluat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare la începutul acestei săptămâni, fiind numită prin detașare în interesul învățământului, în baza Ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 5899 din 30 octombrie 2026.

În debutul declarației sale, noul inspector școlar general a făcut referire la informațiile apărute în presa națională privind schimbările de conducere din inspectoratele școlare din mai multe județe, puse în legătură cu reconfigurarea politică de la nivel guvernamental. Publicația Edupedu a inclus și cazul Satu Mare în analiza sa.

„Numirea mea s-a făcut în condițiile legale aplicabile. Eu nu pot schimba printr-o declarație percepția publică asupra modului în care se fac numirile. Pot însă să demonstrez, prin deciziile pe care le voi lua, că profesionalismul, competența și interesul elevilor vor fi criteriile după care voi conduce Inspectoratul”, a declarat Maria Gabriela Ardelean.

Aceasta a subliniat că este pe deplin conștientă de responsabilitatea funcției și de rigoarea pe care o presupune conducerea sistemului de învățământ județean. A transmis că își dorește un mandat caracterizat prin transparență autentică și dialog onest, considerând presa un partener indispensabil al unei instituții publice care trebuie să răspundă în fața comunității.

Transparență și o relație corectă cu presa

Un alt subiect abordat de noul inspector școlar general a vizat observațiile presei referitoare la modul în care a fost organizată ceremonia de instalare în funcție.

Maria Gabriela Ardelean a explicat că întâlnirea de joi a reprezentat tocmai o oportunitate de dialog deschis cu toate redacțiile și a dat asigurări că nu vor exista diferențe de tratament între publicații sau privilegii acordate anumitor instituții media.

„Înțeleg observațiile presei legate de modul în care a fost organizată ceremonia de instalare. Conferința de astăzi este tocmai un prilej de dialog deschis cu toate redacțiile. Vreau să avem o relație instituțională corectă, fără diferențe între publicații și fără tratament preferențial. Vă asigur că informațiile de interes public vor fi comunicate transparent”, a afirmat aceasta.

Inspectoratul trebuie să fie mai aproape de școli, profesori, directori și părinți

În ceea ce privește situația actuală a învățământului sătmărean, noul inspector școlar general a afirmat că privește cu respect eforturile depuse până în prezent, dar și cu luciditate vulnerabilitățile existente în sistem.

Aceasta a apreciat activitatea dascălilor devotați, a directorilor care au demonstrat viziune managerială și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile, însă a atras atenția că performanțele înregistrate în anumite unități de învățământ nu trebuie să ascundă dificultățile cu care se confruntă alte școli.





Obiectivul său nu este acela de a conduce o instituție preocupată exclusiv de statistici și rapoarte, ci de a obține rezultate care să fie resimțite concret în activitatea de zi cu zi din școli.

„Inspectoratul trebuie să redevină aproape de oameni. Pentru directori, doresc să fiu un partener de dialog, nu doar o autoritate ierarhică; pentru profesori, un sprijin constant; iar pentru părinți, garanția că preocupările lor sunt tratate cu maximă seriozitate. Dincolo de toate, misiunea noastră se concentrează asupra elevilor: fiecare copil din județul Satu Mare — fie că învață într-un liceu din municipiu sau într-o școală din mediul rural — merită șanse egale și atenție deplină”, a transmis Maria Gabriela Ardelean.

În perioada următoare, aceasta a anunțat că va iniția întâlniri directe cu echipele manageriale și va efectua vizite în școlile, grădinițele și creșele din județ.

Noul inspector general consideră că realitatea educației nu poate fi înțeleasă exclusiv din documentele analizate la sediul inspectoratului, ci trebuie cunoscută direct, în sălile de clasă, în cancelarii și în comunitățile locale.

Performanța la examenele naționale și reducerea abandonului școlar, printre priorități

Maria Gabriela Ardelean a prezentat și principalele direcții pe care intenționează să le urmărească în mandatul său, insistând asupra necesității unor măsuri concrete, adaptate problemelor fiecărei unități de învățământ.

Prima direcție vizează creșterea performanței la examenele naționale. În acest sens, conducerea IȘJ Satu Mare va analiza punctual situația fiecărei școli, pentru identificarea din timp a dificultăților și implementarea unor programe de remediere și pregătire suplimentară destinate elevilor care au nevoie de sprijin.

O altă prioritate anunțată este asigurarea echității în educație și prevenirea abandonului școlar. Inspectoratul își propune să colaboreze mai strâns cu administrațiile locale și cu instituțiile responsabile pentru a îmbunătăți condițiile de studiu ale copiilor proveniți din medii defavorizate.





Noul inspector general a subliniat că performanța autentică nu poate fi construită în condițiile în care anumite categorii de elevi sunt lăsate în urmă din cauza dificultăților sociale sau materiale.

Violența, bullyingul și consumul de droguri, în atenția Inspectoratului Școlar

Un capitol important al mandatului va fi reprezentat de starea de bine și siguranța elevilor în mediul școlar.

Maria Gabriela Ardelean a anunțat că dorește o situație centralizată a cazurilor de violență și bullying din școlile județului, dar și verificarea modului în care unitățile de învățământ aplică procedurile de intervenție în astfel de situații.

Printre măsurile avute în vedere se vor număra:

realizarea unei evidențe centralizate a cazurilor de violență și bullying;

verificarea modului în care școlile aplică procedurile de intervenție;

consolidarea colaborării cu Poliția, DGASPC și serviciile de asistență socială;

îmbunătățirea accesului elevilor la consiliere școlară;

adoptarea unor măsuri de prevenire a consumului de droguri și a altor comportamente de risc.

Totodată, conducerea Inspectoratului a anunțat că va acorda o atenție deosebită dezvoltării educației timpurii, respectării legalității și standardelor de implementare a programului „Masă sănătoasă”, precum și măsurilor ferme de prevenire a violenței în mediul școlar.

Reorganizarea rețelei școlare pentru 2027–2028, anunțată cu prudență

Un alt subiect important îl reprezintă optimizarea rețelei școlare pentru anul 2027–2028.

Maria Gabriela Ardelean a transmis că eventualele ajustări structurale vor trebui fundamentate temeinic și discutate transparent cu directorii unităților de învățământ și cu autoritățile administrației publice locale.

Aceasta a precizat că orice decizie de reorganizare va avea drept reper exclusiv interesul superior al elevului, fără măsuri luate în grabă sau fără o analiză corespunzătoare a consecințelor asupra comunităților școlare.

În primele 30 de zile, o radiografie completă a învățământului sătmărean

Unul dintre cele mai concrete angajamente prezentate în conferința de presă a vizat primele 30 de zile de mandat.

Noul inspector școlar general și-a propus să realizeze o radiografie a întregului sistem de învățământ din județul Satu Mare, pe baza unor date concrete și a unei analize care să cuprindă rezultatele elevilor, absenteismul, abandonul școlar, resursa umană și infrastructura unităților de învățământ.

„Nu vreau să luăm decizii pornind de la impresii sau de la câteva exemple izolate. Vreau să știm unde suntem, care sunt cauzele problemelor și ce soluții putem aplica. Vom publica o sinteză a acestei analize și vom stabili prioritățile pentru perioada următoare”, a declarat Maria Gabriela Ardelean.

Prin această evaluare, conducerea IȘJ își propune să identifice problemele reale ale sistemului și să stabilească măsuri care să răspundă nevoilor concrete ale școlilor, nu doar unor obiective formulate la nivel administrativ.

Fără epurări politice și evaluări pe bază de simpatii

În relația cu directorii unităților de învățământ, Maria Gabriela Ardelean a transmis un mesaj prin care a încercat să înlăture temerile privind eventuale schimbări dictate de simpatii personale sau apartenențe politice.

Aceasta a afirmat că nu va evalua activitatea unui director în funcție de relațiile personale sau de orientarea politică reală ori presupusă, ci exclusiv în raport cu modul în care conduce școala, rezultatele obținute, respectarea legii și capacitatea de a rezolva problemele comunității școlare.

„Nu voi evalua un director după simpatiile sau antipatiile personale și nici după apartenențe politice reale sau presupuse. Îl voi evalua după modul în care conduce școala, după rezultate, după respectarea legii și după capacitatea de a rezolva problemele comunității școlare”, a precizat noul inspector general.

Aceasta a insistat și asupra faptului că Inspectoratul Școlar nu trebuie să fie perceput exclusiv ca o instituție de control și sancțiune.

Controlul legalității rămâne necesar, însă trebuie completat de sprijin metodologic, managerial și profesional pentru unitățile de învățământ.

„Un director care semnalează o problemă nu trebuie privit ca un director care a eșuat, ci ca un partener care caută o soluție”, a explicat Maria Gabriela Ardelean.

În același context, aceasta a transmis un mesaj clar privind modul în care intenționează să gestioneze echipa instituției și relația cu personalul din sistemul de educație:

„Nu vin să fac epurări, vin să construiesc o echipă care lucrează pentru școli.”

„Nu voi ascunde problemele, dar nici nu voi transforma fiecare problemă într-un scandal”

În încheierea mesajului său, noul inspector școlar general a prezentat trei principii pe care dorește să le respecte în exercitarea mandatului.

Primul este acela de a construi punți și soluții, fără a transforma activitatea instituției într-o căutare permanentă a vinovaților. Greșelile vor trebui corectate, iar exemplele de excelență vor fi susținute și promovate.

Al doilea principiu vizează asumarea problemelor existente în sistemul de învățământ, fără ascunderea acestora, dar și fără transformarea fiecărei dificultăți într-un scandal public.

Al treilea este legat de evaluarea activității sale. Maria Gabriela Ardelean a transmis că nu solicită să fie judecată după împrejurările numirii sau după declarațiile făcute la prima conferință de presă, ci după rezultatele pe care le va obține și pe care și-a asumat să le prezinte periodic.

„Nu vă cer să mă judecați după numire sau după discursul de astăzi. Vă invit să mă evaluați după rezultate, iar eu îmi asum să vi le prezint periodic”, a afirmat aceasta.

De asemenea, noul inspector școlar general a subliniat că nu își dorește să fie o prezență vizibilă doar la festivitățile de început și de sfârșit de an școlar, ci să fie prezentă constant acolo unde apar probleme și unde sunt necesare decizii.

„Nu vă voi promite transformări peste noapte; o astfel de promisiune ar fi lipsită de realism. Vă pot garanta însă că fiecare provocare va fi abordată cu profesionalism, consecvență și deschidere totală către comunitate”, a mai declarat Maria Gabriela Ardelean.

Conferința de presă s-a încheiat cu un mesaj adresat tuturor celor implicați în educația sătmăreană și cu promisiunea că viitoarele întâlniri cu reprezentanții presei vor fi axate nu doar pe proiecte și intenții, ci și pe rezultate concrete.

„În cele din urmă, educația nu se schimbă prin discursuri, ci prin muncă susținută, rigoare și responsabilitate”, a concluzionat noul inspector școlar general al județului Satu Mare.