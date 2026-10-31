Susținută de PSD, Maria Gabriela Ardelean a fost numită inspector școlar general, în timp ce numele inspectorului general adjunct încă nu a fost făcut public. Noul mandat începe cu probleme importante de rezolvat în școlile județului

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a intrat într-o nouă etapă de conducere, după schimbarea inspectorului școlar general. Maria Gabriela Ardelean, fost inspector școlar pentru învățământul preșcolar, a fost numită în funcția de conducere a instituției, beneficiind de susținerea PSD. Numele inspectorului școlar general adjunct încă nu a fost făcut public. Schimbarea vine într-un moment delicat pentru învățământul sătmărean, confruntat cu probleme administrative, controverse și situații care au afectat încrederea publică în gestionarea sistemului educațional.

„Masa Sănătoasă”, primul test major al noii conduceri

Una dintre cele mai sensibile probleme pe care noua conducere a Inspectoratului Școlar va trebui să le gestioneze este cea legată de programul „Masă Sănătoasă”. Cazul din comuna Socond a provocat un scandal de amploare, după ce procurorii au investigat presupuse decontări fictive pentru porții de mâncare care nu ar fi ajuns la elevi.

Potrivit informațiilor făcute publice de procurori, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026 ar fi fost facturate peste 48.000 de porții de mâncare care nu ar fi fost livrate, prejudiciul estimat depășind 750.000 de lei. În dosar au fost vizați primarul comunei, două directoare de școală și administratorul unei firme de catering, aceștia fiind plasați sub control judiciar.

Pentru Maria Gabriela Ardelean, gestionarea consecințelor acestui caz va reprezenta un test important de transparență și capacitate administrativă. Va trebui să clarifice responsabilitățile instituționale, să urmărească respectarea procedurilor și să se asigure că asemenea situații nu se repetă în școlile județului.





Noul inspector general preia astfel o instituție în care schimbările de conducere nu pot reprezenta, prin ele însele, o soluție pentru problemele acumulate. Învățământul sătmărean are nevoie de stabilitate, decizii profesioniste, control riguros și rezultate care să se vadă în primul rând în beneficiul elevilor.

Schimbarea conducerii, și o schimbare de responsabilitate

Pentru Maria Gabriela Ardelean începe o perioadă în care declarațiile și susținerea politică vor conta mai puțin decât rezultatele. Iar pentru elevi, părinți și profesori, adevărata miză este ca Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare să devină o instituție care rezolvă problemele școlilor, nu una care le adaugă pe lista celor existente.







