Un accident violent produs în localitatea Viișoara, județul Bihor, l-a trimis pe un tânăr din comuna Cehal direct la Terapie Intensivă. Acesta a fost proiectat în afara autoturismului, suferind un traumatism cranian sever și multiple leziuni

Un tânăr de numai 19 ani, originar din județul Satu Mare, se afla în stare gravă la spital după un accident rutier extrem de violent produs în noaptea de joi spre vineri, în localitatea Viișoara, județul Bihor. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a fost proiectat în afara autoturismului, ajungând într-un șanț de pe marginea drumului. Echipajele de intervenție l-au găsit în stare gravă, semiconștient, iar medicii au constatat că acesta suferise un traumatism cranian sever, însoțit de numeroase contuzii la nivelul membrelor și toracelui. Tânărul a fost transportat la spital și internat la Terapie Intensivă, prognosticul fiind unul rezervat.

A pierdut controlul mașinii într-o curbă și s-a izbit de capul unui pod

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:40, pe drumul județean 191, pe direcția Marghita – Păgaia. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii bihoreni, tânărul, din comuna Cehal, județul Satu Mare, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la dreapta, unde vizibilitatea era sub 50 de metri.

Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit parțial carosabilul și s-a izbit de capetele unui pod aflat în dreptul unui imobil. În urma impactului, mașina a fost proiectată pe sensul opus de circulație, iar șoferul a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

Violența coliziunii a făcut necesară mobilizarea unor forțe importante de intervenție. La fața locului au fost trimise o autospecială de primă intervenție, o autospecială de descarcerare grea, un echipaj de prim ajutor calificat, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit plutonierului Alina Butaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, la sosirea salvatorilor, tânărul se afla în afara autoturismului, în stare gravă, de semiconștiență. Acesta a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost transportat de urgență la spital.

Traumatism cranian sever. Tânărul a ajuns la Terapie Intensivă

Cele mai îngrijorătoare informații au venit din partea medicilor care l-au preluat pe tânăr. Șeful UPU-SMURD, dr. Hadrian Borcea, a confirmat gravitatea leziunilor suferite de acesta.

„Este în stare gravă cu traumatism cranian sever. Din cauza faptului că a fost proiectat în afara mașinii are foarte multe contuzii la nivelul membrelor și toracelui. Traumatismul cranian rămâne însă cel mai grav. Este la Terapie Intensivă în stare gravă”, a declarat medicul pentru publicația Bihon.ro.

Polițiștii au recoltat probe biologice de la conducătorul auto pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările au fost continuate de polițiștii Biroului Rutier Marghita, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Un tânăr de 19 ani lupta astfel pentru viața sa, departe de casă, după o noapte în care o curbă și un impact devastator i-au schimbat dramatic cursul vieții.