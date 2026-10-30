Deputatul PSD de Satu Mare a vorbit despre promulgarea Legii pălincii și sprijinul acordat cultivatorilor de căpșuni, dar a lansat și critici la adresa celor care contestă proiectele administrației județene

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul partidului, două demersuri legislative pe care le-a susținut în Parlament și pe care le-a considerat realizări importante pentru producătorii locali și agricultori. Parlamentarul a evidențiat promulgarea Legii pălincii, prin care producătorii beneficiază de scutirea de la plata accizei pentru o cantitate de până la 200 de litri, în condițiile prevăzute de actul normativ. De asemenea, a vorbit despre legea care prevede acordarea unui sprijin financiar de 4.000 de euro pe hectar pentru cultivatorii de căpșuni.

Mircea Govor a profitat de ocazie pentru a critica atitudinea celor care, în opinia sa, contestă inițiativele și proiectele fără să contribuie la identificarea unor soluții. Totodată, a transmis un mesaj politic privind colaborarea dintre PSD și UDMR la nivelul administrației județene și a criticat măsurile promovate de Guvernul Bolojan.

Legea pălincii și sprijinul pentru cultivatorii de căpșuni

Mircea Govor a declarat că promulgarea Legii pălincii a reprezentat o realizare de care era deosebit de mândru, după un parcurs legislativ pe care l-a descris drept dificil, marcat de obstacole și controverse.

Deputatul a mulțumit colegilor din PSD, dar și parlamentarilor celorlalte formațiuni politice care au susținut inițiativa și au votat adoptarea acesteia. Potrivit lui Mircea Govor, legea a adus un beneficiu concret producătorilor de pălincă, prin scutirea de la plata accizei pentru o cantitate de până la 200 de litri, în condițiile stabilite de actul normativ.

Un alt proiect legislativ evidențiat a fost cel privind sprijinirea cultivatorilor de căpșuni, prin acordarea unui ajutor financiar de 4.000 de euro pe hectar. Parlamentarul a precizat că inițiativa a fost promovată împreună cu reprezentanți ai UDMR și că, alături de colegul său Ioan Ciont, a susținut amendamentul care a contribuit la forma finală a legii.

Deputatul a afirmat că ambele demersuri s-au adresat unor categorii de oameni pe care îi respectă: gospodari, producători locali, agricultori și persoane care muncesc pentru a-și asigura traiul și pentru a contribui la dezvoltarea comunităților.

Critici la adresa opoziției și a Guvernului Bolojan

În aceeași conferință de presă, Mircea Govor a criticat ceea ce a numit o abordare politică bazată pe contestarea inițiativelor, în locul identificării unor soluții. El a susținut că diferențele politice nu ar trebui să împiedice susținerea proiectelor care aduc beneficii sătmărenilor.

Parlamentarul a făcut referire și la colaborarea administrativă dintre PSD și UDMR, afirmând că aceasta nu ar trebui să devină un motiv de opoziție față de proiectele destinate comunității. În opinia sa, există voci mai preocupate de eventualele eșecuri ale administrației județene decât de realizarea unor investiții concrete.

Govor a reiterat că își asumase responsabilitatea de a reprezenta interesele sătmărenilor în Parlament și că urma să susțină în continuare inițiative în sprijinul celor care muncesc și produc.

În final, deputatul PSD a criticat politicile promovate de Guvernul Bolojan, despre care a afirmat că au avut consecințe profund negative asupra economiei, mediului de afaceri și nivelului de trai. Acesta a susținut că România avea nevoie de măsuri pentru susținerea economiei, protejarea locurilor de muncă și asigurarea predictibilității pentru cetățeni și antreprenori.