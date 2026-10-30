Copiii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de materiale terapeutice, teste de evaluare și instrumente didactice adaptate nevoilor lor de învățare și recuperare

Un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de mai multă atenție, răbdare și instrumente educaționale adaptate! Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare a beneficiat de o achiziție consistentă de materiale didactice moderne, menite să îmbunătățească procesul de învățare, evaluare și recuperare a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Investiția a fost realizată în cadrul proiectului transfrontalier DECRISIS și va contribui la dezvoltarea activităților educaționale și terapeutice desfășurate în cadrul instituției.

Materiale moderne pentru terapii și activități la clasă

Achiziția a inclus materiale didactice de înaltă calitate, instrumente de evaluare, probe, teste și resurse terapeutice special adaptate particularităților și nevoilor copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Acestea vor fi utilizate atât în cabinetele de terapii compensatorii, cât și în toate sălile de clasă ale instituției. Noile resurse vor sprijini activitățile de terapie, recuperare și învățare, oferindu-le cadrelor didactice și specialiștilor instrumente suplimentare pentru a lucra individualizat cu fiecare elev.

Importanța unor astfel de materiale este una deosebită în educația incluzivă, unde metodele de lucru trebuie adaptate permanent capacităților, ritmului de dezvoltare și nevoilor fiecărui copil.

Proiect transfrontalier pentru dezvoltarea serviciilor educaționale

Achiziția a fost realizată prin proiectul DECRISIS – „Dezvoltarea instituțiilor de reabilitare pentru copii”, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare și Centrul Educațional al Districtului Nyíregyháza.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare participă în calitate de partener asociat.

Prin această investiție, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare își consolidează capacitatea de a oferi servicii educaționale și terapeutice adaptate, într-un demers care pune în prim-plan nevoile copiilor și șansa fiecăruia la dezvoltare și progres.



