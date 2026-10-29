Unirea Tășnad, duel dificil cu CSM Sighet!

Liga a 3-a
Unirea Tășnad încheie turul sezonului regular din Liga 3 cu un meci dificil pe teren propriu. Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 15:00, tășnădenii primesc vizita formației CSM Sighetu Marmației, o echipă cu pretenții de play-off și aflată în partea superioară a clasamentului.
Elevii lui Cosmin Iuhas vin după înfrângerea suferită în fața liderului Minaur Baia Mare, scor 1-3, în timp ce sighetenii au obținut o victorie categorică, 5-0, în fața ultimei clasate, Transilvania Sport Academy.
După 10 etape, Unirea ocupă locul 10, cu 9 puncte, în timp ce CSM Sighet se află pe poziția a cincea, cu 17 puncte. Misiunea gazdelor nu va fi deloc ușoară, însă avantajul terenului propriu și susținerea publicului pot conta într-o confruntare în care tășnădenii își doresc un rezultat pozitiv.
Suporterii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 15:00, la Stadionul Unirea din Tășnad, pentru a-și încuraja favoriții într-un duel important!
Programul etapei a 11-a – Liga 3, Seria 8
Vineri, 30 octombrie, ora 15:00
Unirea Dej – Lotus Băile Felix
Academica Recea – Bihorul Beiuș
Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj
Sâmbătă, 31 octombrie, ora 15:00
Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației
SCM Zalău – Minaur Baia Mare
Transilvania Sport Academy – Crișul Sântandrei
Clasamentul Seriei 8 după 10 etape
|
1
|
Minaur Baia Mare
|
10
|
23
|
2
|
Sănătatea Cluj
|
10
|
19
|
3
|
Crișul Sântandrei
|
10
|
19
|
4
|
Academica Recea
|
10
|
18
|
5
|
CSM Sighetu Marmației
|
10
|
17
|
6
|
SCM Zalău
|
10
|
16
|
7
|
Lotus Băile Felix
|
10
|
13
|
8
|
Bihorul Beiuș
|
10
|
13
|
9
|
Academia de Fotbal Viitorul Cluj
|
10
|
12
|
10
|
Unirea Tășnad
|
10
|
9
|
11
|
Unirea Dej
|
10
|
5
|
12
|
Transilvania Sport Academy
|
10
|
1