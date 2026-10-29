Unirea Tășnad, duel dificil cu CSM Sighet!

Liga a 3-a





Unirea Tășnad încheie turul sezonului regular din Liga 3 cu un meci dificil pe teren propriu. Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 15:00, tășnădenii primesc vizita formației CSM Sighetu Marmației, o echipă cu pretenții de play-off și aflată în partea superioară a clasamentului.

Elevii lui Cosmin Iuhas vin după înfrângerea suferită în fața liderului Minaur Baia Mare, scor 1-3, în timp ce sighetenii au obținut o victorie categorică, 5-0, în fața ultimei clasate, Transilvania Sport Academy.

După 10 etape, Unirea ocupă locul 10, cu 9 puncte, în timp ce CSM Sighet se află pe poziția a cincea, cu 17 puncte. Misiunea gazdelor nu va fi deloc ușoară, însă avantajul terenului propriu și susținerea publicului pot conta într-o confruntare în care tășnădenii își doresc un rezultat pozitiv.

Suporterii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 15:00, la Stadionul Unirea din Tășnad, pentru a-și încuraja favoriții într-un duel important!

Programul etapei a 11-a – Liga 3, Seria 8

Vineri, 30 octombrie, ora 15:00

Unirea Dej – Lotus Băile Felix

Academica Recea – Bihorul Beiuș

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj

Sâmbătă, 31 octombrie, ora 15:00

Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației

SCM Zalău – Minaur Baia Mare

Transilvania Sport Academy – Crișul Sântandrei

Clasamentul Seriei 8 după 10 etape