BIJUTERIE CU PARCARE INCLUSĂ! Un sătmărean cu Honda albă a confundat trotuarul cu showroom-ul personal

Locale 29.10.2026 15:43
BIJUTERIE CU PARCARE INCLUSĂ! Un sătmărean cu Honda albă a confundat trotuarul cu showroom-ul personal

În Satu Mare, tupeul la volan nu mai are limite. Un șofer cu o Honda albă a găsit locul perfect de parcare: trotuarul, chiar în fața unei bijuterii. Și nu s-a mulțumit să lase doar un colț de mașină pe acolo. Nu, omul a parcat-o pe toată lungimea, de parcă intenționa să intre cu Honda direct în magazin și să-și aleagă bijuteriile din mers.

Probabil s-a gândit că, dacă tot nu găsește loc de parcare, măcar să-și apropie mașina cât mai mult de investițiile în aur. Cine știe, poate venise să cumpere un lanț suficient de gros încât să-i lege bunul-simț de bara din față!

Pietonii? Să facă slalom! Mamele cu cărucioare? Să se descurce! Persoanele cu dizabilități? Să găsească alt traseu!

În mintea unor asemenea șoferi, trotuarul nu este pentru pietoni, ci o extensie gratuită a parcării personale.

Honda e albă, dar gestul e negru de tot! Iar dacă bunul-simț s-ar vinde la bijuterie, șoferul nostru ar fi plecat, probabil, fără să-l cumpere.

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