Protopopiatul Greco-Catolic Satu Mare a anunțat programul slujbelor de Luminații din 2026, cu ore și locații pentru cimitirele din municipiu și din mai multe localități ale județului

Credincioșii se vor putea reculege în memoria celor trecuți la cele veșnice în cadrul slujbelor de Luminații programate în zilele de 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie, dar și în 8 noiembrie 2026. Programul anunțat de Protopopiatul Greco-Catolic Satu Mare cuprinde cimitire din municipiul Satu Mare, Viile Satu Mare și numeroase localități din județ. Pentru cei care doresc să participe la aceste momente de rugăciune, orele diferă în funcție de cimitir, astfel că verificarea programului înainte de plecare este importantă.

Programul slujbelor de Luminații în municipiul Satu Mare

Duminică, 1 noiembrie 2026, vor avea loc slujbe în mai multe cimitire din municipiu, potrivit următorului program:

Cimitir Adresă Data și ora Cimitirul Gati – nou Str. Amațului 1 noiembrie, ora 13:00 Cimitirul romano-catolic (Burdea) Str. Uzinei, cap Pod Decebal 1 noiembrie, ora 14:00 Cimitirul greco-catolic Str. Rodnei 1 noiembrie, ora 14:00 Cimitirul Municipal Str. Amațului 1 noiembrie, ora 14:00 Cimitirul ecumenic Înălțarea Str. Careiului 1 noiembrie, ora 15:00 Cimitirul greco-catolic maghiar (Pietroasa) Str. L. Rebreanu 1 noiembrie, ora 15:00 Cimitirul Curtuiuș Str. Lucian Blaga 1 noiembrie, ora 15:00 Cimitirul greco-catolic de la Gară Str. Cimitirului 2 noiembrie, ora 14:00

Când sunt programate slujbele în localitățile din județ

În celelalte localități incluse în program, slujbele de Luminații se vor desfășura după următorul calendar:

Localitate Data și ora Cionchești 31 octombrie, ora 13:00 Viile Satu Mare – cimitirul vechi, str. Iepurilor 31 octombrie, ora 15:00 Drăgușeni 1 noiembrie, ora 09:30 Ciuperceni 1 noiembrie, ora 12:30 Hrip 1 noiembrie, ora 13:00 Vânătorești 1 noiembrie, ora 13:30 Vetiș 1 noiembrie, ora 13:30 Noroieni 1 noiembrie, ora 14:00 Viile Satu Mare – Dealul Mare, str. Voinicilor 1 noiembrie, ora 14:00 Petea 1 noiembrie, ora 15:30 Berindan 1 noiembrie, ora 16:00 Rușeni 1 noiembrie, ora 14:30* Dumbrava 2 noiembrie, ora 15:00 Odoreu 2 noiembrie, ora 15:00 Botiz 2 noiembrie, ora 16:00 Culciu Mare 8 noiembrie, ora 14:00 Hodișa 8 noiembrie, ora 14:00

*În programul transmis, la Rușeni apare data de 1 noiembrie, dar ziua săptămânii este menționată ca luni. Întrucât 1 noiembrie 2026 este duminică, data și ziua trebuie confirmate de organizatori.

Luminațiile reprezintă un moment de comemorare și rugăciune pentru cei adormiți, când familiile se întorc la mormintele celor dragi pentru a aprinde lumânări și a le păstra vie amintirea. Credincioșii sunt îndemnați să țină cont de programul aferent fiecărui cimitir și să confirme eventualele neclarități înainte de participare.