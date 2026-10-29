Creativitatea, socializarea și competențele digitale s-au împletit în activitățile desfășurate la Vetiș, în cadrul proiectului HI Digital, derulat cu sprijinul Fundației Vodafone România

Primăria Vetiș a devenit un spațiu al creativității, al învățării și al întâlnirilor pline de voie bună. Participanții au îmbinat activități practice, precum croșetatul și construirea unor căsuțe, cu familiarizarea cu lumea digitală, într-un program care a demonstrat că tehnologia poate fi descoperită într-un mod plăcut și accesibil. Inițiativa a adus împreună îndemânarea, bucuria de a crea și dorința de a învăța, indiferent de vârstă.

De la croșetat la lumea digitală

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului HI Digital, implementat cu sprijinul Fundației Vodafone România, și au pus accent pe învățarea prin experiențe practice, într-un mediu prietenos și antrenant.

Participanții au croșetat, au construit căsuțe și au petrecut timp împreună, demonstrând că activitățile creative pot deveni un punct de plecare pentru descoperirea unor noi abilități. Dincolo de momentele de relaxare, întâlnirile au oferit ocazia de a îmbina îndemânarea cu dezvoltarea competențelor digitale.

Învățarea nu are limită de vârstă

Prin astfel de activități, Primăria Vetiș a evidențiat importanța unor inițiative care apropie oamenii de tehnologie și transformă învățarea într-o experiență accesibilă și plăcută.

Mesajul proiectului HI Digital a fost unul simplu: lumea digitală poate fi descoperită cu răbdare, curiozitate și puțină creativitate. Iar atunci când învățarea este însoțită de socializare și voie bună, procesul devine nu doar util, ci și o sursă de satisfacție personală.



