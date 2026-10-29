Nicoleta Kichel, directoarea Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare, a vorbit la Nord Vest TV despre noile planuri-cadru, autonomia școlilor, siguranța elevilor și proiectele europene care le oferă tinerilor experiențe dincolo de sala de clasă

Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare testează schimbări curriculare care urmăresc o mai bună organizare a materiei și mai mult spațiu pentru specializare în clasele terminale. Invitată joi, 29 octombrie, la emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV, directoarea Nicoleta Kichel a explicat că planurile-cadru pilot presupun adaptări în funcție de profilul claselor, nu doar modificări de număr de ore.





La filologie, filologie bilingv engleză, științe sociale și matematică-informatică intensiv informatică, organizarea disciplinelor urmărește concentrarea unor materii de cultură generală în clasele a IX-a și a X-a, astfel încât în clasele a XI-a și a XII-a elevii să aibă mai mult timp pentru disciplinele de specialitate.

„Am încercat cumva să concentrăm materii de cultură generală pe ciclul inferior al liceului, clasa a IX-a și a X-a, în așa fel încât în clasele a XI-a și a XII-a să rămână timp și spațiu pentru discipline de specialitate”, a explicat Nicoleta Kichel.

Schimbările trebuie privite în ansamblu, spune directoarea, deoarece unele discipline pot avea mai multe ore, iar altele sunt reorganizate în funcție de profil și de nevoile elevilor. Obiectivul este ca pregătirea să fie mai bine conectată atât la examenul de bacalaureat, cât și la admiterea la facultate.

Mai multă autonomie, dar și criterii clare

Un alt subiect discutat a fost reforma managerială și concursul pentru funcțiile de director. Nicoleta Kichel consideră că activitatea unui manager școlar nu ar trebui evaluată exclusiv prin rezultatul unui examen.

„N-aș reduce performanțele unor colegi strict la rezultatul acestor examene”, a afirmat directoarea, subliniind importanța unor criterii clare și a unei evaluări care să țină cont de activitatea reală din școală.

Ea a pledat și pentru o autonomie mai mare a unităților de învățământ, însoțită de responsabilitate. „Nu cred că reforma trebuie să pornească doar de sus în jos”, a spus aceasta, arătând că școlile trebuie să poată lua decizii adaptate propriilor comunități.

Părinții și elevii, parte a schimbării

În privința consultării comunității școlare, directoarea a explicat că elevii din actuala clasă a IX-a nu au fost consultați înainte de aplicarea planurilor-cadru pilot. Ulterior, au avut loc discuții cu părinții, pentru explicarea schimbărilor și a modului în care acestea influențează parcursul școlar.





Pe viitor, implicarea elevilor și a părinților în alegerea unor discipline și opțiuni educaționale poate deveni mai importantă. Pentru conducerea școlii, reforma nu înseamnă doar schimbarea documentelor, ci și comunicare și adaptare la nevoile reale ale elevilor.

Toleranță zero față de violență și bullying

Siguranța elevilor rămâne o prioritate pentru colegiu, care are aproximativ 800 de elevi. Școala colaborează cu poliția de proximitate și cu structurile pentru siguranța școlară, atât pentru intervenții, cât și pentru prevenirea situațiilor de violență și bullying.

Nicoleta Kichel a subliniat și rolul consilierii psihologice în mediul școlar. „Prezența la o discuție cu psihologul școlii nu indică faptul că există o patologie”, a precizat aceasta, încurajând abordarea sprijinului psihologic ca instrument de prevenție și dezvoltare.

Erasmus+ și Euroscola, experiențe europene pentru elevi

Proiectele internaționale oferă elevilor oportunități de învățare practică. La momentul interviului, 17 elevi din clasele a XI-a și a XII-a, de la profilul matematică-informatică intensiv informatică, participau la o mobilitate în Barcelona, în cadrul programului Erasmus+, unde aveau contact cu mediul profesional din domeniul IT.

Totodată, ambasadorii juniori ai școlii, alături de profesorul coordonator, urmau să participe la programul Euroscola de la Strasbourg, în 10 noiembrie. Tema pregătită viza poluarea și obiectivele europene privind protejarea aerului, apei și solului.

„Încercăm să retransmitem ideea că Europa nu este ceva separat de ei. Europa sunt chiar ei”, a spus directoarea.

Colegiul derulează și inițiative de educație ecologică și implicare europeană, iar conducerea școlii consideră că experiențele din alte sisteme de învățământ sunt utile fără a idealiza automat modelele din străinătate.

Podcastul elevilor și legătura cu foștii absolvenți

Viața școlii include și proiecte inițiate de elevi. „Stanca TALK”, podcastul colegiului, le oferă tinerilor un spațiu pentru dialog și pentru întâlniri cu persoane relevante. Printre invitații proiectului s-a numărat Ovidiu Ghița.

Conducerea școlii urmărește, de asemenea, consolidarea legăturilor cu foștii absolvenți, care ar putea deveni mentori și le-ar putea oferi elevilor informații utile despre facultate, profesii și alegerile de carieră.

Într-o perioadă în care inteligența artificială și piața muncii se schimbă rapid, școala are și rolul de a-i ajuta pe tineri să-și descopere aptitudinile și să facă alegeri potrivite pentru viitorul lor.

Progresul elevului, dincolo de note

Pentru Nicoleta Kichel, performanța școlară nu poate fi redusă la clasamente sau la rezultatele de la examene. Contează și progresul individual, efortul depus și capacitatea profesorului de a-l ajuta pe fiecare elev să evolueze.

„Rolul dascălului adevărat este de a duce un elev de la șapte la nouă”, a afirmat directoarea, subliniind că învățarea presupune exercițiu, greșeli, corectare și progres.

În opinia sa, succesul planurilor-cadru pilot trebuie măsurat în primul rând prin ceea ce elevii ajung să știe și să poată face, nu prin numărul documentelor elaborate sau al procedurilor parcurse.