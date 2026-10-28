CS Cetate Ardud, rezultate foarte bune la turneul internațional de la Timișoara Sport •

Sportivii de la CS Cetate Ardud au obținut rezultate foarte bune la Memorialul „Bati Valentin”, un turneu internațional de lupte desfășurat la Timișoara, la care au participat peste 120 de sportivi din Serbia, Republica Moldova și România.

Clubul din Ardud a fost reprezentat de șapte sportivi, care au reușit să urce de mai multe ori pe podium, confirmând potențialul noii generații de luptători.

Rezultatele sportivilor de la CS Cetate Ardud:

Boboc David – locul II, categoria 32 kg, U11;

Utcza Edwin – locul III, categoria 40 kg, U11;

Hojda Ianis – locul II, categoria 41 kg, U13;

Hojda Mario – locul III, categoria 41 kg, U13;

Zsoldos Casian – locul III, categoria 60 kg, U15;

Utcza Anderson – locul I, categoria 75 kg, U15;

Horj Tudor – locul V, categoria 70 kg, U15.

Bilanțul delegației din Ardud este unul încurajator: un loc I, două locuri II și trei locuri III, rezultate care confirmă munca depusă de sportivi și de antrenorul Claudiu Blaga.

„Copiii au potențial pentru a face performanță!”, a transmis antrenorul Claudiu Blaga, care s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute de elevii săi.



Urmează un nou test internațional, în Grecia

Seria competițiilor continuă pentru luptătorii de la CS Cetate Ardud. În acest weekend, sportivii vor reprezenta județul Satu Mare și România la turneul internațional „Meteora”, organizat în localitatea Trikala, din Grecia.



Participarea la competiții internaționale reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerii luptători de a acumula experiență, de a-și testa nivelul de pregătire și de a face pași importanți spre performanță.

La finalul mesajului său, antrenorul Claudiu Blaga a transmis mulțumiri Primăriei și Consiliului Local Ardud pentru sprijinul acordat clubului și sportivilor.

Rezultatele de la Timișoara dau motive de optimism pentru viitorul luptelor din Ardud, iar următoarea provocare, cea din Grecia, le oferă tinerilor sportivi șansa de a confirma progresul înregistrat.

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