





































Peste 300 de tineri fotbaliști, la selecția AJF Satu Mare.





Prima zi a acțiunii de selecție organizate de Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a reunit, marți, 27 octombrie, peste 80 de copii de la cluburile din județ. Pe terenul LPS-Dinamo, antrenorii au urmărit tinerele talente din generațiile 2015 și 2016, într-un proiect care vizează formarea selecționatelor județene și monitorizarea jucătorilor pe parcursul sezonului.

Fotbalul sătmărean își caută viitorii reprezentanți încă de la cele mai mici grupe de vârstă. AJF Satu Mare a dat startul, în această săptămână de vacanță școlară, unei ample acțiuni de selecție și formare a selecționatelor județene, reunind copii talentați de la mai multe cluburi din județ.

Prima zi, desfășurată marți, 27 octombrie, a fost dedicată generațiilor 2015 și 2016. Peste 80 de tineri fotbaliști au avut ocazia să-și demonstreze calitățile, într-un cadru menit să le ofere șansa de a progresa și de a face următorii pași spre fotbalul de performanță.

Acțiunea s-a desfășurat pe terenul LPS-Dinamo, în condiții de organizare asigurate de conducerea AJF Satu Mare, prin președintele Ștefan Szilagyi. La teren au fost prezenți antrenori de la cluburile din județ, alături de cei implicați direct în coordonarea selecției.

Dan Gavrilescu și Stelian Sipos, coordonatorii selecționatei U11

Unul dintre antrenorii implicați în proiect, Dan Gavrilescu, a transmis un mesaj emoționant după prima zi a acțiunii, în care a evidențiat talentul și ambiția copiilor întâlniți pe teren.

Gavrilescu, desemnat împreună cu Stelian Sipos, de la Primavera, să coordoneze Selecționata Județeană Satu Mare U11, generația 2016, a descris această responsabilitate drept o onoare, dar și o provocare importantă.

„Astăzi am întâlnit copii talentați, educați și ambițioși, cu pasiune și visuri mari. Am văzut entuziasm, speranță și viitorul fotbalului sătmărean!”, a transmis antrenorul.

Acesta consideră că talentul reprezintă doar punctul de plecare în drumul spre performanță, în timp ce munca, disciplina, caracterul și pasiunea sunt elementele care îi ajută pe tinerii jucători să evolueze.

„Pentru mine, această responsabilitate înseamnă șansa de a descoperi și sprijini o generație care poate duce Satu Mare pe harta fotbalului de performanță”, a mai precizat Dan Gavrilescu.

Antrenorul a mulțumit Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, președintelui Ștefan Szilagyi și profesorului Mihai Sabău pentru încrederea acordată.

O echipă de oameni cu experiență în fotbalul sătmărean

La organizarea și coordonarea acțiunii contribuie mai mulți oameni cu experiență în fotbalul local. Alături de profesorul Mihai Sabău, în proiect sunt implicați antrenorul de portari Ioan Pap Deac și Liviu Năstruț, fost antrenor și conducător la Olimpia și Someșul Satu Mare.

Prezența reprezentanților cluburilor din județ oferă acțiunii o perspectivă mai largă asupra potențialului generațiilor tinere și creează oportunitatea identificării unor jucători care pot progresa prin pregătire și experiență competițională.

Selecția nu se limitează însă la o singură zi. Potrivit președintelui AJF Satu Mare, copiii vor fi urmăriți pe parcursul sezonului, astfel încât evoluția lor să poată fi evaluată în timp.

„Trebuie să-i creștem într-un mediu fotbalistic sănătos”

Președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, a subliniat că dezvoltarea tinerilor jucători rămâne una dintre direcțiile importante ale activității asociației.

„Miza la AJF Satu Mare a fost mereu și va rămâne în continuare pe creșterea tinerilor jucători. Este o acțiune de selecție ce începe în această săptămână, dar acești copii, și nu numai ei, vor fi monitorizați pe întreg parcursul sezonului”, a declarat Ștefan Szilagyi.

Acesta a evidențiat existența unui potențial important în rândul copiilor din județ, dar și nevoia de a le oferi sprijin constant pentru a se dezvolta.

„Avem copii talentați, dar trebuie să ne îngrijim de ei și să-i creștem într-un mediu fotbalistic sănătos”, a transmis președintele AJF Satu Mare.

Selecțiile continuă cu grupele U13, U14 și U15

Acțiunea organizată de AJF Satu Mare continuă în această săptămână cu selecții pentru grupele U13, U14 și U15.Iar în total în această săptămână vor veni peste 300 de juniori la acțiunile de selecție. Demersul urmărește identificarea și dezvoltarea jucătorilor cu potențial, dar și construirea unor selecționate județene care să reprezinte fotbalul sătmărean.

Dincolo de rezultatele imediate, inițiativa pune accent pe formarea copiilor, pe disciplină și pe dezvoltarea lor într-un mediu care să le ofere șansa de a progresa.

Pentru tinerii fotbaliști prezenți la prima zi a selecției, întâlnirea a însemnat o oportunitate de a-și arăta calitățile și de a face un pas înainte. Pentru AJF Satu Mare, este începutul unui proces de urmărire și sprijinire a unei noi generații de jucători.

Viitorul fotbalului sătmărean se construiește prin muncă, răbdare și investiție în copii — iar selecția de la LPS-Dinamo este unul dintre pașii acestui drum.















































































































































































