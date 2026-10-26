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L Sportul Botiz rămâne lider cu maximum de puncte în Liga 4, seria B. Someșul Oar urcă pe locul secund în seria C, iar Livada preia șefia Ligii 5.

Etapa a opta din Liga 4 a adus prima înfrângere stagională pentru Schwaben Cămin, liderul de până acum al seriei A. Formația din Cămin a cedat duminică, în deplasare, în fața celor de la Ciumești, scor 0-2, și a pierdut prima poziție în clasament.

De acest rezultat a profitat Recolta Sanislău, care și-a respectat statutul de favorită în partida de pe teren propriu cu Kneho Urziceni. Sanislăuanii s-au impus cu 3-0 și au ajuns la egalitate de puncte cu Schwaben Cămin, însă golaverajul superior le-a propulsat pe prima poziție. Recolta are și un meci mai puțin disputat.

Partidele dintre Platanul Marna Nouă și Fröhlich Foieni, respectiv Fortuna Căpleni și Stăruința Berveni, au fost amânate.

Sportul Botiz, parcurs perfect în seria B

În seria B, Someșul Cărășeu a reușit scorul etapei, impunându-se cu un categoric 10-0 în fața formației Diferit SM. Cu toate acestea, craidorolțenii rămân pe locul secund, la trei puncte în spatele liderului Sportul Botiz.

Botizenii și-au continuat parcursul fără greșeală și au câștigat cu 3-1 confruntarea de pe teren propriu cu Dacia Medieșu Aurit. Sportul Botiz are șapte victorii din tot atâtea partide și un golaveraj impresionant, 37-4.

În celălalt meci al seriei, Victoria Apa a trecut cu 6-2 de Voința Turț. Înfrățirea Târna Mare a stat în această etapă.

Someșul Oar urcă pe podiumul seriei C

În seria C, Someșul Oar a obținut o victorie clară, scor 4-1, în fața celor de la Real Andrid. Succesul le-a permis oărenilor să urce pe locul al doilea în clasament, cu 14 puncte.

Liderul Crasna Moftinu Mic a câștigat fără emoții deplasarea de la Supuru de Jos, scor 5-0, și își păstrează prima poziție, cu 17 puncte.

Un alt rezultat important s-a înregistrat la Ardud, unde Cetate 800 a învins-o pe Vulturii Santău cu 3-2. Victoria îi aduce pe ardudeni pe locul al treilea, la egalitate de puncte cu formația din Santău, dar cu avantajul criteriilor de departajare.

În celălalt joc al etapei, Unirea Pișcolt și Victoria Petrești au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Livada preia conducerea în Liga 5

În Liga 5 s-a disputat o singură partidă. Pe teren propriu, formația din Livada a câștigat un meci spectaculos cu Viitorul Viile Satu Mare, scor 6-3, după ce la pauză conducea cu 4-1.

Cu această victorie, Livada a ajuns la 12 puncte și a urcat pe primul loc, la egalitate cu Prietenia Bercu, care are însă două meciuri mai puțin disputate. Livada beneficiază de un golaveraj superior.

Partida dintre Voința Babța și Olimpia Domanesti a fost amânată, în timp ce Prietenia Bercu a stat.

LIGA 4 – SERIA A

Etapa a 8-a

Ciumești – Schwaben Cămin 2-0 (0-0)

Recolta Sanislău – Kneho Urziceni 3-0 (1-0)

Meciuri amânate

Platanul Marna Nouă – Fröhlich Foieni

Fortuna Căpleni – Stăruința Berveni

1 Recolta Sanislău 6 5 1 0 15-1 16 2 Schwaben Cămin 7 5 1 1 18-7 16 3 Fröhlich Foieni 6 4 1 1 13-7 13 4 Ciumești 7 3 1 3 18-17 10 5 Fortuna Căpleni 7 3 0 4 14-19 9 6 Stăruința Berveni 6 2 0 4 5-17 6 7 Kneho Urziceni 8 1 2 5 6-15 5 8 Platanul Marna 6 0 2 4 9-15 2

LIGA 4 – SERIA B

Etapa a 8-a

Diferit SM – Someșul Cărășeu 0-10 (0-6)

Victoria Apa – Voința Turț 6-2 (3-1)

Sportul Botiz – Dacia Medieșu Aurit 3-1 (2-1)

A stat: Înfrățirea Târna Mare

Clasament

1 Sportul Botiz 7 7 0 0 37-4 21 2 Someșul Cărășeu 7 6 0 1 32-6 18 3 Victoria Apa 7 4 0 3 28-14 12 4 Înfrățirea Târna Mare 6 3 0 3 11-16 9 5 Voința Turț 7 1 1 5 9-29 4 6 Dacia Medieșu Aurit 6 1 0 5 7-18 3 7 Diferit SM 6 0 1 5 6-43 1

















Etapa a 8-a

Someșul Oar – Real Andrid 4-1 (3-0)

Dacia Supuru de Jos – Crasna Moftinu Mic 0-5 (0-1)

Cetate 800 Ardud – Vulturii Santău 3-2 (2-0)

Unirea Pișcolt – Victoria Petrești 1-1 (0-1)

CLASAMENT

1 Crasna Moftinu Mic 8 5 2 1 26-12 17 2 Someșul Oar 8 4 2 2 26-12 14 3 Cetate 800 Ardud 8 3 4 1 17-14 13 4 Vulturii Santău 8 4 1 3 16-18 13 5 Real Andrid 7 3 1 3 14-13 10 6 Victoria Petrești 8 1 5 2 15-11 8 7 Unirea Pișcolt 8 1 3 4 9-18 6 8 Dacia Supuru de Jos 7 1 0 6 12-37 3

LIGA 5

Etapa a 7-a

Livada – Viitorul Viile Satu Mare 6-3 (4-1)

Meci amânat

Voința Babța – Olimpia Domanesti

A stat: Prietenia Bercu

CLASAMENT