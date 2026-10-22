Programul meciurilor din fotbalul județean sătmărean

AJF SATU MARE
Fotbalul județean sătmărean programează la finalul acestei săptămâni noi partide în Liga a IV-a Elite, cele trei serii ale Ligii a IV-a și Liga a V-a. Mai jos, programul ORIENTATIV complet al meciurilor din etapele programate sâmbătă și duminică, 24 și 25 octombrie.
Liga a IV-a Elite – Dendiarom
Etapa a 8-a (retur)
Sâmbătă, 24 octombrie
Someșul Odoreu – Recolta Dorolț
Ora 13:00 – juniori; ora 15:00 – seniori.
Oașul 1969 – CSM Victoria Carei
Ora 13:00 – seniori; ora 15:00 – juniori.
Talna Orașu Nou – Voința Lazuri
Ora 13:00 – juniori; ora 15:00 – seniori.
Partida Turul Micula – CSM Olimpia II a fost amânată.
Liga a IV-a – Seria A
Etapa a 8-a (retur)
Duminică, 25 octombrie
Ciumești – Schwaben Kalmandi Cămin
Ora 15:00 – seniori.
Recolta Sanislău – Kneho Urziceni
Ora 13:00 – juniori; ora 15:00 – seniori.
Platanul Marna – Frohlich Foieni
Ora 15:00 – seniori.
Partida Fortuna Căpleni – Stăruința Berveni a fost amânată.
Liga a IV-a – Seria B
Etapa a 8-a (retur)
Sâmbătă, 24 octombrie
Diferit SM – Someșul Cărășeu
Ora 19:00 – seniori. Meciul se dispută pe terenul Partium.
Duminică, 25 octombrie
Victoria Apa – Voința Turț
Ora 13:00 – seniori.
Sportul Botiz – Dacia Medieșu Aurit
Ora 15:00 – seniori.
Înfrățirea Tarna Mare stă în această etapă.
Liga a IV-a – Seria C
Etapa a 8-a
Sâmbătă, 24 octombrie
Someșul Oar – Real Andrid
Ora 15:00 – seniori.
Duminică, 25 octombrie
Dacia Supur – Crasna Moftinu Mic
Ora 15:00 – seniori.
Cetate 800 Ardud – Vulturii Santău
Ora 15:00 – seniori.
Unirea Pișcolt – Victoria Petrești
Ora 15:00 – seniori.
Liga a V-a
Etapa a 7-a (retur)
Duminică, 25 octombrie
Livada – Viitorul Viile Satu Mare
Ora 15:00 – seniori.
Partida Voința Babța – Olimpia Domănești a fost amânată.
Voința Lazuri II Bercu – Prietenia Crucişor nu se dispută.