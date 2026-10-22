Programul meciurilor din fotbalul județean sătmărean

Sport 22.10.2026 18:51
Programul meciurilor din fotbalul județean sătmărean

AJF SATU MARE


Fotbalul județean sătmărean programează la finalul acestei săptămâni noi partide în Liga a IV-a Elite, cele trei serii ale Ligii a IV-a și Liga a V-a. Mai jos, programul ORIENTATIV complet al meciurilor din etapele programate sâmbătă și duminică, 24 și 25 octombrie.

Liga a IV-a Elite – Dendiarom

Etapa a 8-a (retur)

Sâmbătă, 24 octombrie

Someșul Odoreu – Recolta Dorolț

Ora 13:00 – juniori; ora 15:00 – seniori.

Oașul 1969 – CSM Victoria Carei

Ora 13:00 – seniori; ora 15:00 – juniori.

Talna Orașu Nou – Voința Lazuri

Ora 13:00 – juniori; ora 15:00 – seniori.

Partida Turul Micula – CSM Olimpia II a fost amânată.

Liga a IV-a – Seria A

Etapa a 8-a (retur)

Duminică, 25 octombrie

Ciumești – Schwaben Kalmandi Cămin

Ora 15:00 – seniori.

Recolta Sanislău – Kneho Urziceni

Ora 13:00 – juniori; ora 15:00 – seniori.

Platanul Marna – Frohlich Foieni

Ora 15:00 – seniori.

Partida Fortuna Căpleni – Stăruința Berveni a fost amânată.

Liga a IV-a – Seria B

Etapa a 8-a (retur)

Sâmbătă, 24 octombrie

Diferit SM – Someșul Cărășeu

Ora 19:00 – seniori. Meciul se dispută pe terenul Partium.

Duminică, 25 octombrie

Victoria Apa – Voința Turț

Ora 13:00 – seniori.

Sportul Botiz – Dacia Medieșu Aurit

Ora 15:00 – seniori.

Înfrățirea Tarna Mare stă în această etapă.

Liga a IV-a – Seria C

Etapa a 8-a

Sâmbătă, 24 octombrie

Someșul Oar – Real Andrid

Ora 15:00 – seniori.

Duminică, 25 octombrie

Dacia Supur – Crasna Moftinu Mic

Ora 15:00 – seniori.

Cetate 800 Ardud – Vulturii Santău

Ora 15:00 – seniori.

Unirea Pișcolt – Victoria Petrești

Ora 15:00 – seniori.

Liga a V-a

Etapa a 7-a (retur)

Duminică, 25 octombrie

Livada – Viitorul Viile Satu Mare

Ora 15:00 – seniori.

Partida Voința Babța – Olimpia Domănești a fost amânată.

Voința Lazuri II Bercu – Prietenia Crucişor nu se dispută.

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