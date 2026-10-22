



Controalele din 14 și 21 octombrie au vizat siguranța elevilor, prevenirea absenteismului și verificarea transportului de persoane. La acțiuni a fost folosit și un câine specializat în detectarea substanțelor interzise.

Polițiștii și jandarmii sătmăreni au desfășurat două acțiuni de prevenire și control în apropierea unor unități de învățământ din municipiul Satu Mare. În total, peste 150 de elevi au fost verificați, opt conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, iar 19 societăți comerciale au fost controlate.

Activitățile au avut loc în zilele de 14 și 21 octombrie, în intervalul orar 07:30–09:30, în baza unui plan comun de acțiune. Echipele au fost prezente în zonele adiacente Liceului Tehnologic „UNIO–Traian Vuia”, Liceului Tehnologic „Elisa Zamfirescu”, Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” și Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.

La intervenții au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Biroului Ordine Publică Satu Mare, Biroului Rutier Satu Mare și Serviciului Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, alături de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Controalele au urmărit prevenirea absenteismului școlar, combaterea portului de obiecte periculoase și prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise. Pentru sprijinirea verificărilor, oamenii legii au folosit și un exemplar canin specializat în detectarea unor astfel de substanțe.

Prezența echipelor în apropierea liceelor a avut ca scop identificarea și descurajarea comportamentelor care pot afecta siguranța elevilor și a cadrelor didactice. În cadrul acelorași acțiuni au fost verificate și 19 societăți comerciale.

O componentă distinctă a vizat transportul de persoane din zona unităților de învățământ. Polițiștii rutieri au verificat opt conducători auto care efectuau transport de persoane, aceștia fiind testați și cu aparatul alcooltest.

Totodată, verificările au urmărit respectarea normelor privind legalitatea transportului rutier școlar și starea tehnică a autovehiculelor utilizate, pentru ca deplasarea elevilor să se desfășoare în condiții de siguranță.

Potrivit informării, asemenea acțiuni vor continua pe tot parcursul anului școlar. Obiectivul este menținerea unui climat de ordine și siguranță în instituțiile de învățământ și în apropierea acestora, prin prevenirea comportamentelor de risc și verificarea respectării regulilor.