



Bărbatul, din Porumbești, ar fi fost acroșat de un ansamblu de vehicule în timp ce mergea pe marginea carosabilului. Accidentul a fost anunțat la 112 în noaptea de 22 octombrie, la ora 01:43.

Un bărbat de 35 de ani, din localitatea Porumbești, a murit în urma unui accident rutier produs pe Drumul Național 1C, între Halmeu și Turulung. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre eveniment prin apel la 112, în 22 octombrie, la ora 01:43.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, bărbatul se deplasa ca pieton pe marginea părții carosabile, fără să poarte elemente reflectorizante. În aceste împrejurări, ar fi fost acroșat de un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă.

La volan se afla un bărbat de 70 de ani, cetățean ucrainean. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentului rutier, pietonul a decedat.

Datele comunicate de polițiști reprezintă constatările preliminare ale cercetării. Împrejurările exacte ale accidentului și responsabilitățile urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica modul în care s-a produs evenimentul rutier.