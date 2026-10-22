



Municipiul Satu Mare pregătește un sistem integrat de monitorizare a traficului, printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Ofertele depuse sunt în curs de evaluare, a anunțat administrația locală.

Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” a intrat într-o nouă etapă a procedurii de achiziție: evaluarea ofertelor. Investiția urmărește dezvoltarea unei rețele rutiere mai eficiente, prin utilizarea tehnologiilor care permit colectarea și procesarea în timp real a datelor din trafic.

Prin introducerea acestor instrumente, municipalitatea își propune să îmbunătățească gestionarea circulației și să contribuie la creșterea siguranței participanților la trafic. Reducerea stresului resimțit de sătmăreni în deplasările zilnice se numără, de asemenea, printre obiectivele anunțate.

Datele colectate și procesate în timp real vor permite urmărirea condițiilor de circulație, oferind o bază pentru gestionarea mobilității urbane. În prezent, proiectul se află în etapa de analiză a ofertelor depuse în cadrul achiziției.

Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.