



Vernisajul va avea loc joi, 22 octombrie, de la ora 17:00. Elevii Școlii de Arte Satu Mare vor completa întâlnirea cu momente artistice.

Galeria de Arte Plastice a Primăriei Municipiului Satu Mare găzduiește joi, 22 octombrie, de la ora 17:00, vernisajul unei expoziții semnate de artistele Kiszner Enikő și Rusu Elena. Evenimentul le oferă sătmărenilor ocazia de a descoperi lucrările celor două expozante și de a participa la o întâlnire dedicată creației artistice.

Programul vernisajului va fi completat de momente artistice susținute de elevii Școlii de Arte Satu Mare. Participarea acestora aduce în cadrul evenimentului și contribuția tinerilor aflați în formare artistică, alături de lucrările prezentate în galerie.

Invitația adresată publicului pune în valoare rolul Galeriei Primăriei ca spațiu de întâlnire între artiști și comunitate. Expoziția creează un prilej de dialog în jurul artei și de apropiere a publicului de activitatea celor două artiste.

Sătmărenii interesați sunt invitați să participe la deschiderea expoziției, joi, de la ora 17:00, la Galeria de Arte Plastice a Primăriei Municipiului Satu Mare.