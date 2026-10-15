FOTO. ACCIDENT LA SATU MARE: IMPACT VIOLENT SUB ȘOSEAUA DE CENTURĂ! Un Audi a intrat într-un stâlp, în sensul giratoriu

Locale 15.10.2026 10:32
FOTO. ACCIDENT LA SATU MARE: IMPACT VIOLENT SUB ȘOSEAUA DE CENTURĂ! Un Audi a intrat într-un stâlp, în sensul giratoriu

Un accident rutier s-a produs în zona pasarelei Șoselei de Centură a municipiului Satu Mare, peste Drumul Careiului, unde un autoturism Audi a lovit un stâlp amplasat în sensul giratoriu.

Un accident rutier a avut loc în zona sensului giratoriu de sub pasarela Șoselei de Centură a municipiului Satu Mare, peste Drumul Careiului. În condiții care nu au fost încă elucidate, șoferul unui autoturism Audi a pierdut controlul direcției și a intrat cu mașina într-un stâlp aflat în sensul giratoriu.

La fața locului au ajuns și reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru a evalua pagubele produse în urma impactului.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare privind împrejurările exacte în care s-a produs accidentul sau eventuale victime.

Știre în curs de actualizare.


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