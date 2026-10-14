Exercițiu de intervenție în cazul unui accident rutier, desfășurat în localitatea Ardud

Locale 14.10.2026 18:48
Exercițiu de intervenție în cazul unui accident rutier, desfășurat în localitatea Ardud

În localitatea Ardud, pompierii Detașamentului Satu Mare au desfășurat un exercițiu tactic de intervenție, având ca scenariu producerea unui accident rutier în care un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în canalul Homorod.
Potrivit scenariului, în urma accidentului, o victimă a rămas încarcerată în autoturism, iar o altă persoană a fost proiectată în afara acestuia, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare și acordarea primului ajutor medical.

La exercițiu au participat forțe și mijloace tehnice din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă cu modul dedescarcerare, o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție și comandă, scafandrii și un echipaj SMURD, cu un efectiv de 20 de cadre militare. 

Astfel de exerciții contribuie la perfecționarea deprinderilor practice ale pompierilor, la consolidarea cooperării între echipele de intervenție și la creșterea eficienței misiunilor desfășurate pentru protejarea vieții și a bunurilor cetățenilor.
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