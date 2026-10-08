Instituțiile militare și civile din județul Satu Mare au făcut primul pas important pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Armatei României. La Prefectură a avut loc conferința principală de planificare, în cadrul căreia au fost stabilite principalele coordonate ale evenimentelor din 25 octombrie

Ședința de lucru a avut loc joi, 8 octombrie 2026, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, fiind convocată de prefectul Altfatter Tamás. La întâlnire au participat reprezentanți ai structurilor militare și ale Ministerului Afacerilor Interne, ai administrației publice locale și ai instituțiilor implicate în organizarea manifestărilor. Discuțiile au vizat inclusiv logistica, siguranța publică, circulația, asistența medicală și pregătirea ceremonialului militar și religios.

Planul pentru 25 Octombrie a fost pus pe masă

Conferința principală de planificare a reunit reprezentanții instituțiilor care vor avea responsabilități în organizarea manifestărilor dedicate Zilei Armatei României.

La ședință au participat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, și locotenent-colonelul Adrian Mureșan, comandantul Garnizoanei Satu Mare.

Alături de aceștia au fost prezenți reprezentanți ai structurilor Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, ai administrației publice locale și ai instituțiilor care vor contribui la buna desfășurare a evenimentelor.

Logistica, ordinea și circulația au fost principalele teme

În cadrul întâlnirii au fost analizate aspectele logistice și operaționale necesare desfășurării în condiții optime a ceremoniilor.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat programul activităților, organizarea ceremoniilor militare și religioase, asigurarea asistenței medicale și a sonorizării, precum și măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice și dirijarea circulației.

De asemenea, participanții au discutat calendarul antrenamentelor care vor avea loc în perioada premergătoare zilei de 25 octombrie. Aceste pregătiri urmăresc ca toate momentele ceremoniale să se desfășoare coordonat și cu respectarea rigorilor militare.

Prefectul: „Cinstim memoria eroilor care și-au jertfit viața pentru țară”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța pe care Ziua Armatei României o are atât la nivel național, cât și pentru comunitatea sătmăreană.

„Ziua Armatei României are o semnificație profundă pentru întreaga națiune și, în egală măsură, pentru comunitatea sătmăreană. Este ziua în care cinstim memoria eroilor care și-au jertfit viața pentru țară și le aducem recunoștință militarilor care veghează astăzi la securitatea și stabilitatea României”, a declarat prefectul.

Acesta a precizat că autoritățile și-au dorit ca manifestările din acest an să reprezinte un moment de apropiere între Armata Română și comunitatea locală, dar și un prilej de exprimare a respectului față de militarii care au servit și continuă să servească țara.

Pregătirile au început, iar toate detaliile urmează să fie verificate

În cadrul conferinței au fost stabilite principalele coordonate ale organizării, însă pregătirile vor continua în perioada următoare.

„Pregătirile au început din timp. Astăzi, alături de conducerea Diviziei 4 Infanterie «Gemina» și de toate structurile militare și civile implicate, am stabilit principalele coordonate ale organizării. În perioada următoare, toate detaliile vor fi verificate și consolidate, astfel încât ceremoniile să se desfășoare cu solemnitatea și rigoarea pe care le merită”, a transmis Altfatter Tamás.

Prefectul a lansat și o invitație către locuitorii județului Satu Mare de a participa la manifestările programate pentru 25 octombrie.

„În numele Instituției Prefectului, îi invit pe toți cetățenii județului Satu Mare să fie alături de noi pe 25 octombrie. Prezența dumneavoastră este cel mai frumos omagiu adus celor care au slujit și slujesc Patria”, a transmis prefectul.







