Sătmărenii sunt invitați joi, 26 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Libertății, la aprinderea iluminatului festiv și deschiderea Târgului de Crăciun

Satu Mare intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă! Joi, 26 noiembrie 2026, centrul municipiului va îmbrăca haine de sărbătoare, odată cu aprinderea iluminatului festiv, unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii noiembrie. De la ora 18:00, Piața Libertății va deveni punctul de întâlnire al sătmărenilor, care sunt invitați să participe la momentul aprinderii milioanelor de luminițe și la deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. Atmosfera va fi completată de decoruri spectaculoase, muzică, tradiții și numeroase atracții pregătite pentru toate vârstele.

Corul MT Creative Art Studio va acompania momentul inaugural

Deschiderea Târgului de Crăciun va fi marcată prin momente muzicale speciale susținute de Corul MT Creative Art Studio, coordonat de Beata Pap și Răzvan Pap. Organizatorii au pregătit un decor de poveste, iar Piața Libertății va deveni, timp de mai multe săptămâni, locul în care sătmărenii vor putea simți din plin magia sărbătorilor.

Târgul va reuni peste 40 de căsuțe și food-truck-uri, unde meșterii populari și producătorii locali vor oferi decorațiuni, cadouri, produse artizanale și preparate culinare de sezon.

Paula Seling, concert special vineri seara

Surprizele nu se opresc odată cu aprinderea luminițelor. Vineri, 27 noiembrie, de la ora 19:00, pe scena târgului va urca Paula Seling, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești.

Programul primului weekend va continua sâmbătă, 28 noiembrie, cu Ansamblul Inedit, de la ora 18:00, și Răzvan Pașca, cunoscut publicului de la Vocea României, de la ora 19:00. Duminică, 29 noiembrie, de la ora 18:00, va avea loc concertul Ansamblului Folcloric GESO.

Moș Crăciun, trenuleț și ateliere pentru copii

Cei mici vor avea parte de propriile lor momente de bucurie. Moș Crăciun va fi prezent încă din seara deschiderii, iar Căsuța Moșului va rămâne deschisă până în 23 decembrie. Totodată, Trenulețul Moșului va circula zilnic, între orele 17:00 și 20:00, o călătorie urmând să coste 5 lei.

O altă atracție importantă va fi Atelierul Moșului, unde peste 2.000 de copii sunt așteptați să participe la 90 de ateliere creative, în cadrul cărora vor descoperi meșteșuguri tradiționale, pictura pe lemn și sticlă, ceramica, croitoria și realizarea decorațiunilor de Crăciun.

Programul târgului va include și momentele dedicate Coroanei de Advent, cu aprinderea lumânărilor în fiecare duminică, de la ora 17:30, alături de reprezentanții cultelor religioase.

Târgul de Crăciun din Satu Mare va rămâne deschis în Piața Libertății până în 4 ianuarie 2027. Organizatorii pregătesc și un moment special pentru trecerea dintre ani: un foc de artificii în Piața 25 Octombrie.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Așadar, joi, de la ora 18:00, sătmărenii sunt așteptați în Piața Libertății pentru momentul în care orașul se va aprinde în lumini de sărbătoare și va începe oficial povestea Crăciunului la Satu Mare!