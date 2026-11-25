



La Creșa „Grădina Fermecată” din Satu Mare au fost plantați astăzi 60 de puieți de arțar, în cadrul unei acțiuni realizate în colaborare cu My Forest – Pădurea mea, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Satu Mare.

Inițiativa a reunit echipa creșei, părinții copiilor și primarul Kereskényi Gábor. Participanții s-au implicat în plantarea arborilor pentru a contribui la crearea unui mediu mai verde și mai prietenos pentru copii și adulți.

Reprezentanții municipalității subliniază că acțiunea reflectă grija față de mediu și importanța colaborării dintre instituții, părinți și organizațiile implicate în protejarea naturii.

„Un copac plantat azi înseamnă un viitor frumos pentru generațiile de mâine!”, este mesajul transmis de Primăria Satu Mare cu ocazia acțiunii de plantare.