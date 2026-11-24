



Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marți, 24 noiembrie 2026, in jurul orei 17:00, în municipiul Satu Mare, la intersecția de pe strada Unirii, în direcția localității Petea. Din primele informații, impactul pare să fi fost unul frontal, însă circumstanțele exacte ale producerii accidentului nu sunt cunoscute deocamdată.

Potrivit informațiilor preliminare, trei autoturisme au fost implicate în coliziunea produsă în zona intersecției.

Din primele observații, nu par să existe persoane rănite, însă această informație nu a fost confirmată oficial de autorități.

De asemenea, nu se cunoaște în acest moment cum s-a produs impactul și care dintre conducătorii auto ar fi putut provoca accidentul.

Până la această oră, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare nu a transmis informații oficiale privind împrejurările producerii evenimentului rutier, eventualele victime sau pagubele materiale.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce autoritățile vor oferi informații suplimentare despre accident.