



Primăria Municipiului Satu Mare prezintă proiectul pasarelei pietonale și velo supraterane din intersecția Crinul, o investiție destinată creșterii siguranței și accesibilității pentru pietoni și bicicliști. Proiectul are o valoare totală de 74.854.233,37 lei și include atât construirea pasajului, cât și modernizarea traseului pentru biciclete din zona Podului Golescu.

„Prin această investiție, dezvoltăm infrastructura urbană adaptând-o la nevoile comunității”, transmit reprezentanții municipalității. Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, prin ADR Nord-Vest.

Potrivit descrierii publicate de Primărie, pasarela va avea o structură metalică, alcătuită din platforme concentrice, amplasate la aproximativ cinci metri deasupra carosabilului. Inelul exterior va avea un diametru de circa 66 de metri, iar platforma centrală va avea aproximativ 14 metri.

Proiectul prevede trasee pentru pietoni și bicicliști, piste cu dublu sens și zone înverzite. Accesul va fi realizat prin rampe și scări, iar pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute patru elevatoare. Platformele și rampele vor fi dotate cu parapeți de protecție și suprafețe adaptate circulației în siguranță.

Investiția cuprinde și amenajarea unor spații verzi cu vegetație adaptată condițiilor climatice locale. Iluminatul pasarelei va utiliza soluții eficiente energetic, inclusiv alimentare prin panouri solare, iar sistemul de iluminat public din zonă va fi modernizat și extins cu tehnologie LED.

O altă componentă este modernizarea pistelor pentru biciclete pe o lungime de aproximativ 1.200 de metri, pe ambele părți ale Bulevardului Lalelei, inclusiv pe Podul Golescu, între zona intersecției Crinul și intersecția cu strada Bujorului.

Prin aceste intervenții, municipalitatea urmărește să încurajeze deplasările pe jos și cu bicicleta, să reducă dependența de autoturisme și să contribuie la diminuarea emisiilor de carbon. Separarea traseelor pietonale și velo de circulația auto este prezentată drept o soluție pentru îmbunătățirea siguranței în intersecție.

În privința procedurii de achiziție, Primăria anunța, într-o informare din 23 iulie 2026, că au fost depuse șase oferte pentru execuția lucrărilor, care urmau să fie analizate.

Termenul de finalizare indicat în prezentarea oficială a proiectului este decembrie 2027.