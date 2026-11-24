



Investițiile în serviciile medicale din Satu Mare ar putea continua în perioada următoare. Medicul Dorel Coica a anunțat, la Nord Vest TV, planurile pentru dezvoltarea unei noi unități medicale, în apropierea clinicii de imagistică.

Proiectul include un laborator propriu de analize, servicii de mamografie și spații destinate internărilor de zi, cu saloane și cabinete medicale.

Potrivit medicului, o parte dintre aceste investiții ar putea fi realizate în lunile următoare și pe parcursul anului viitor.