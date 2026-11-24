Serenada nr. 10 pentru instrumente de suflat în Si bemol major (sursa: Wikipedia)

Este o serenada de Wolfgang Amadeus Mozart, compusă pentru treisprezece instrumente: douăsprezece instrumente de suflat și contrabas. Serenada a fost începută în jurul anului 1781 și finalizată la o dată necunoscută. Este adesea cunoscută sub subtitlul „Gran Partita”, deși în manuscrisul autograf este scrisă greșit („Gran Partitta”).

Lucrarea este compusă pentru 2 oboaie, 2 clarinete, 2 corni de basset , 2 fagoturi , 4 corni și un contrabas . În interpretare, contrabasul este uneori înlocuit de un contrafagot. Muzica de armonie a lui Mozart arată interesul său pentru textură prin utilizarea unor combinații unice de instrumente pentru epocă, partitură, ritm și articulație.

Serenada este în șapte mișcări, după cum urmează: Largo – molto allegro; Menuetto, trio I, trio II; Adagio; Menuetto - allegretto trio I, trio II; Romantism: adagio în mi bemol major – Allegretto – Adagio; Temă cu variații (șase); Final: allegro molto.

Mișcarea de deschidere începe cu o introducere lentă în si bemol major, în care ritmurile sincopate în „tutti” sunt puse în opoziție cu pasaje solo pentru clarinet și oboi. Aceasta duce la allegro moderato, care este o formă de sonată monotematică. Prima temă a expoziției se deschide, prezentată inițial în si bemol major la clarinete, revenind ulterior în fa major la cornurile de basset și oboi într-o formă modificată ca a doua temă. Această temă continuă să fie explorată în dezvoltare și revine în recapitulare, de data aceasta în si bemol major de ambele ori.

A doua mișcare este un menuet cu două secțiuni de trio contrastante. Secțiunea menuet este în si bemol major folosește pe larg toate instrumentele. Primul trio este în mi bemol major și folosește doar clarinetele și cornul de basset. Această secțiune duce la o repetare a secțiunii menuet. A doua secțiune trio este în minorul relativ, sol minor, și folosește pe larg oboiul solo, cornul de basset și fagotul.

Descrisă de Goodwin ca „practic un ansamblu «operistic» de sentimente pasionale și căldură senzuală”, a treia mișcare, marcată Adagio, este în mi bemol major. O pulsație sincopată apare aproape pe tot parcursul mișcării, în timp ce liniile solo alternează între oboiul solo, clarinet și cornul de basset.

A patra mișcare este un al doilea menuet; la fel ca la a doua mișcare are două secțiuni de trio. Secțiunea rapidă de menuet, staccato, este în si bemol major. Primul trio, în schimb, are mai puține note staccato și este în minorul paralel, si bemol minor . După ce secțiunea de menuet este repetată, se cântă al doilea trio. Această secțiune este în fa major și este în mare parte legato.

A cincea mișcare, numită „Romanze”, revine la tempo-ul lent și tonalitatea mi bemol major a celei de-a treia mișcări. Mișcarea începe și se termină cu o secțiune adagio în tonică și în tern, cu multe note lungi în melodie. În contrast cu aceste secțiuni se află o secțiune allegretto între ele, care este în do minor și prezintă un puls constant în fagoturi.

A șasea mișcare este un set de șase variațiuni pe o temă andante în si bemol major. Tema este prezentată în principal de clarinetul solo. Variațiunile folosesc diverse motive ritmice și adesea prezintă instrumente solo; de exemplu, prima variațiune prezintă oboiul solo. Spre deosebire de celelalte variațiuni, toate fiind în si bemol major, a patra variațiune este în si bemol minor. Ultimele două variațiuni au tempo-uri diferite față de restul mișcării: a cincea este marcată adagio, în timp ce a șasea este marcată allegro. Ultima variațiune este, de asemenea, în ternar, spre deosebire de celelalte variațiuni, care sunt în binar. A șasea mișcare, cu a treia variațiune ușor modificată, a fost adaptată de Mozart din a doua mișcare a Cvartetului pentru flaut în do major.

A șaptea și ultima mișcare este un rondo. Mișcarea folosește multe pasaje tutti în care oboiele și clarinetele cântă la unison, în special în tema rondo. Episoadele dintre revenirile temei prezintă un grad mai mare de interacțiune între instrumente.

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