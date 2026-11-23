Gala Asociației Acces La Viitor aduce emoție, speranță și momente artistice la Teatru Locale •

O seară dedicată copiilor, educației și Implicării în comunitate va avea loc joi, 26 noiembrie 2026, la Teatrul de Nord din Satu Mare. Asociația Acces La Viitor organizează gala „Pas spre Viitor – Vis de Copil”, un eveniment în cadrul căruia vor fi prezentate proiectele, activitățile și rezultatele obținute de organizație pe parcursul acestui an. Publicul va avea parte și de momente artistice, într-o atmosferă dedicată solidarității și susținerii copiilor și tinerilor.





Evenimentul va începe la ora 16:00 și se va desfășura sub mesajul „Un vis de copil. O șansă. O poveste scrisă împreună”, punând în prim-plan importanța educației și a oportunităților oferite tinerei generații.



Un an de proiecte, implicare și rezultate pentru comunitate

Gala reprezintă un prilej de a prezenta activitatea desfășurată de Asociația Acces La Viitor în anul 2026, dar și de a evidenția contribuția persoanelor și comunităților care s-au implicat în susținerea inițiativelor organizației.

Sub deviza „Educația este investiția noastră comună”, organizatorii își propun să aducă împreună oameni care cred în puterea educației și în capacitatea comunității de a transforma visurile copiilor în oportunități reale.

Pe lângă prezentarea proiectelor și a rezultatelor obținute, programul serii va include și momente artistice, menite să ofere publicului o experiență culturală plăcută. Pe afișul evenimentului se regăsește și Trupa Mihai Raicu.



Invitație adresată comunității sătmărene

Ovidiu Matioc, reprezentant al Asociației Acces La Viitor, a transmis o invitație tuturor celor care doresc să participe la eveniment și să descopere activitatea organizației.

„Pe 26 noiembrie vă invităm cu drag la Gala Asociației Acces La Viitor – «Pas spre Viitor – Vis de Copil», care va avea loc la Teatrul de Nord Satu Mare, începând cu ora 16:00. Ne-ar face plăcere să ne fiți alături! În cadrul evenimentului vom prezenta activitatea asociației pe anul în curs și ne vom bucura de câteva momente artistice”, a transmis Ovidiu Matioc.

Gala „Pas spre Viitor – Vis de Copil” va avea loc joi, 26 noiembrie, de la ora 16:00, la Teatrul de Nord din Satu Mare, fiind o ocazie de a celebra proiectele, implicarea și rezultatele celor care contribuie la dezvoltarea unor oportunități pentru copii și tineri.

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