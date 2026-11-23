



Unitatea de Primire Urgențe din Satu Mare a înregistrat 548 de prezentări în intervalul 20 noiembrie 2026, ora 07:00 – 23 noiembrie 2026, ora 07:00. Bilanțul celor trei zile cuprinde 121 de cazuri critice, 330 de urgențe și 97 de prezentări încadrate în categoria non-urgențelor.

Potrivit statisticii UPU Satu Mare, urgențele au reprezentat cea mai mare parte a prezentărilor, aproximativ 60,2% din total. Cazurile critice au avut o pondere de circa 22,1%, iar non-urgențele au reprezentat aproximativ 17,7%.

Astfel, cumulate, cazurile critice și urgențele au însumat 451 de prezentări, adică peste 82% din totalul înregistrat în perioada analizată.

În același interval, 120 de pacienți au fost internați. Numărul internărilor reprezintă aproximativ 21,9% din totalul prezentărilor, echivalentul a circa unui pacient internat la fiecare cinci prezentări la UPU.

Raportat la cele 72 de ore cuprinse în bilanț, personalul unității a gestionat, în medie, aproximativ 183 de prezentări pe zi. Tot ca medie zilnică, statistica indică aproximativ 40 de cazuri critice, 110 urgențe și 32 de non-urgențe, precum și 40 de internări.

Datele publicate prezintă distribuția cazurilor pe cele trei categorii și numărul internărilor, fără detalii despre diagnosticele pacienților sau împrejurările în care aceștia au ajuns la spital.