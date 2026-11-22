



O seară a vocilor de excepție, a emoțiilor și a talentului autentic, pe scena Teatrului de Nord

Trofeul celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului-Concurs Național „Muzica Inimii Mele” a plecat la Sibiu, însă una dintre cele mai puternice impresii ale serii a fost lăsată de tânăra Cristiana Sofia Damian, o voce care a demonstrat că nu mai este doar o promisiune, ci un talent deja confirmat. Școala de Arte Satu Mare a avut, la rândul său, motive serioase de mândrie, cu două surori premiate și o prezență masculină care a impresionat prin curaj și repertoriu.

Muzica adevărată, talentul și emoția au fost ingredientele unei seri speciale, vineri, 20 noiembrie 2026, pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare. Festivalul-Concurs Național „Muzica Inimii Mele”, organizat de Școala de Arte Satu Mare, a ajuns la ediția cu numărul XVIII, marcând simbolic majoratul unui eveniment care, de-a lungul anilor, a devenit o importantă rampă de lansare și afirmare pentru tinerele voci din România.

A fost o ediție în care concurenții au demonstrat că muzica de calitate are viitor, iar scena sătmăreană continuă să fie un loc în care talentul, munca și pasiunea se întâlnesc. Fiecare interpret a venit cu propria poveste, propriile emoții și dorința de a convinge un juriu exigent și un public generos.

Cristiana Damian, marea revelație a serii. Trofeul pleacă la Sibiu!

Marele Trofeu al festivalului a fost adjudecat de Cristiana Sofia Damian , reprezentanta Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” din Sibiu. O prezență scenică remarcabilă și o voce care a atras atenția prin expresivitate și siguranță interpretativă, Cristiana a fost, fără îndoială, una dintre cele mai puternice apariții ale ediției.

Iar ceea ce face ca performanța sa să fie cu atât mai interesantă este faptul că vorbim despre un talent care a început deja să-și confirme valoarea și în competiții importante. Participarea la reușita ei de la Festivalul Mamaia 2025 și experiența de la „Vocea României” sunt repere care conturează un parcurs artistic promițător. La Satu Mare, Cristiana a demonstrat încă o dată că are toate ingredientele unei artiste care merită urmărită.

Bucurie pentru Școala de Arte Satu Mare: două surori premiate și un tânăr curajos!

Gazdele au avut și ele motive de satisfacție. Sara Maria Văran a obținut Premiul al II-lea, în timp ce sora sa, Iris Elena Văran, a fost distinsă cu o mențiune. O dublă reușită care merită toate felicitările și care confirmă munca depusă de tinerele interprete și de profesorii lor îndrumători.

Un alt nume care a atras atenția a fost Alessio Mattia Bocrici, reprezentantul Școlii de Arte Satu Mare și singurul concurent masculin al competiției. Curajul de a aborda două piese de mare dificultate și încărcătură emoțională, „Caruso” și „Un albastru infinit”, a fost răsplătit cu Premiul al III-lea. O alegere repertorială îndrăzneață, care a demonstrat că vocea și sensibilitatea artistică pot face diferența.

Premiul I a ajuns la Sara-Elora Șilincă, de la Școala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea, o altă concurentă care a demonstrat că talentul și pregătirea pot transforma o apariție scenică într-un moment memorabil.

La capitolul mențiuni s-au regăsit Maia Stancu (Reșița), Iris Elena Văran (Satu Mare) și Tania Ștefania Triff (Alba Iulia). Premiile speciale au revenit tinerelor Antonia Maria Pocol (Sibiu), Mălina Natalia Todoran (Cluj-Napoca) și Raisa Ioana Gabor (Mureș).

Un juriu de specialitate și recitaluri care au completat sărbătoarea muzicii

Prestațiile concurenților au fost evaluate de un juriu format din profesioniști ai domeniului cultural, prezidat de Iulian Praja, managerul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Din componența juriului au mai făcut parte Marius Boroș, profesor de canto și inspector școlar pentru arte în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Lăcrimioara Deac, expert canto la Școala de Arte „Francisc Hubic” Oradea, interpreta Adelina Iovu și prezentatoarea de evenimente culturale Nagy Katalin.

Seara a fost completată de recitaluri de excepție susținute de XXL Band feat. Deac Lăcrimioara, dar și de două foste câștigătoare ale festivalului, Taisa Silaghi și Ilinca Buțiu. Revenirea lor pe scena unde au cunoscut bucuria succesului a fost un moment cu o semnificație aparte, demonstrând că „Muzica Inimii Mele” nu este doar o competiție, ci și o comunitate artistică în care talentele cresc și revin pentru a împărtăși bucuria muzicii.

Au existat și surprize pentru concurenți. Gergely Csaba, președintele Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare, și Ștefan Tillinger, prim-vicepreședintele asociației, au oferit două tablouri unor tineri interpreți, într-un gest simbolic de apropiere între artele plastice și muzică. Music Depo Satu Mare a contribuit, la rândul său, la susținerea unui tânăr artist, oferind un microfon profesional.

O echipă dedicată, în spatele unei seri reușite

Succesul evenimentului a fost posibil și datorită profesorilor îndrumători Călin Keresztes, Camelia Tăbăcaru și Adelina Iovu, precum și părinților care susțin necondiționat parcursul artistic al copiilor.

Aprecieri merită și membrii XXL Band – Fisar Csaba (tobe), Ionuț Vartolaș (clape), Adrian Brodi (bas și voce), Ioana Roatiș (voce) și Adelina Iovu (voce) –, prezentatorul Florin Mureșan, fotograful Dan Bâle, echipa Nord-Vest TV și colegii din departamentul administrativ: Florin Pop, Manuela Contraș și Valentin Petruț.

Evenimentul a fost finanțat integral de Consiliul Județean Satu Mare, forul tutelar al Școlii de Arte, reprezentat la festivitatea de premiere de vicepreședintele Cătălin Filip, cel care a înmânat Trofeul Festivalului câștigătoarei ediției. Organizatorii au mulțumit, de asemenea, partenerilor culturali și media, sponsorilor, asociațiilor de pensionari, colegilor din școlile de arte din țară, Teatrului de Nord și publicului care a răsplătit fiecare apariție cu aplauze.

Sărbătoarea artelor continuă la Satu Mare!

Ediția a XVIII-a a Festivalului „Muzica Inimii Mele” a demonstrat că există tinere voci care merită ascultate, susținute și urmărite. Într-o perioadă în care muzica autentică are nevoie mai mult ca oricând de promovare, astfel de evenimente oferă șansa unor artiști aflați la început de drum să se afirme și să capete încredere.

Felicitări tuturor concurenților, profesorilor și organizatorilor! Iar pentru Școala de Arte Satu Mare, sărbătoarea nu se oprește aici: Zilele Școlii de Arte continuă cu alte evenimente culturale care se anunță la fel de atractive.

Pentru că talentul trebuie descoperit, muzica trebuie ascultată, iar emoția adevărată merită să ajungă la public!

Florin Cristian Mureșan