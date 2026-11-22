Președintele AJF-ului la ceas aniversar

LA MULȚI ANI, ȘTEFAN SZILAGYI! 69 DE ANI DE VIAȚĂ, PRIETENIE ȘI FOTBAL!

Astăzi, 22 noiembrie, este o zi specială pentru fotbalul sătmărean. Prietenul nostru Ștefan Szilagyi, președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, împlinește frumoasa vârstă de 69 de ani!

Sunt oameni care trec prin fotbal și oameni care își lasă amprenta asupra lui. Ștefan Szilagyi face parte, fără îndoială, din cea de-a doua categorie.

Cu peste cinci decenii dedicate sportului rege, mai întâi ca jucător, apoi ca arbitru, iar de peste 27 de ani în slujba fotbalului județean, Ștefan Szilagyi a devenit un reper al fenomenului fotbalistic sătmărean.Și nu numai…

A cunoscut fotbalul din toate ipostazele, i-a înțeles bucuriile, provocările și sacrificiile și a rămas mereu aproape de oamenii acestui sport. A pus umărul la dezvoltarea competițiilor județene, a susținut fotbalul juvenil și a contribuit la afirmarea arbitrajului sătmărean, care astăzi se bucură de respect și recunoaștere la nivel național și internațional. Aici doar să amintim numele fraților Kovacs, Istvan și Szabolcs de pe lista FIFA sau a lui Ovidiu Mazilu ori Rareș Vidican.

Dar dincolo de funcții, rezultate, ședințe, competiții și responsabilități, ”Puluka” este, înainte de toate, UN OM!

Un om cu personalitate, cu energie, cu ambiție, cu bune și cu mai puțin bune, așa cum suntem fiecare dintre noi. Un om care iubește fotbalul, care știe să lupte pentru convingerile sale și care, mai presus de toate, a reușit să lege în jurul său numeroase prietenii.

Pentru noi, cei care îl cunoaștem dincolo de biroul AJF, dincolo de terenurile de fotbal și de funcțiile oficiale, Istvan este un prieten drag, un om al poveștilor, al glumelor și al momentelor care rămân în suflet.

La 69 de ani, îi dorim să păstreze aceeași poftă de viață, aceeași energie și aceeași dragoste pentru fotbal și pentru oameni. Să aibă parte de sănătate, liniște sufletească, bucurii alături de familie și prieteni, cât mai multe satisfacții și cât mai multe motive să zâmbească!

Iar fotbalului sătmărean îi dorim să-l aibă mult timp de acum înainte în frunte, cu aceeași pasiune și implicare!

La mulți ani, Prezi ! Să rămâi același prieten pe care îl știm și îl apreciem!

LA MULȚI ANI, PULUKA, GUGULAȘ!

Cu drag și cu prietenie, din partea Pinguinilor, a prietenilor de la AJF Satu Mare și Gazeta de Nord Vest (GNV)!

PS. Azi e fără lepre! :))









