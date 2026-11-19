Debutat de Ilyeș în Liga 1, sătmăreanul Darius Bota atacă Mondialul U17 cu România Sport •

Fotbalul juvenil românesc trăiește un moment de referință. Selecționata Under-17 a României, pregătită de Mircea Diaconescu, se pregătește să scrie istorie în Qatar, bifând prima participare din palmares la un Campionat Mondial la această categorie de vârstă. În centrul atenției iubitorilor de fotbal din Satu Mare se află atacantul sătmărean Darius Bota, unul dintre liderii generației 2009 și cel mai bine cotat jucător din lotul tricolor.



De la Satu Mare în SuperLigă, prin ochiul format al lui Robert Ilyeș. La doar 17 ani, Darius Bota nu mai este o simplă promisiune a fotbalului juvenil, ci o certitudine a primei scene. Născut la Satu Mare pe 17 iunie 2009, atacantul și-a început drumul acasă, la CS Il Calcio, trecând apoi pe la CSM Olimpia Satu Mare și Academia Partium.

Ascensiunea sa rapidă poartă însă amprenta decisivă a lui Robert Ilyeș. Actualul antrenor al formației sătmărene CSM Olimpia a fost cel care l-a dorit insistent la FK Csíkszereda Miercurea Ciuc, i-a acordat încredere deplină și i-a oferit șansa debutului în SuperLigă în ianuarie 2026, pe când Bota avea doar 16 ani – într-un meci tensionat, câștigat cu 1-0 în fața celor de la FC Botoșani.

Cu nouă prezențe acumulate deja la nivel de prim eșalon și o cotă de piață de 150.000 de euro – cea mai mare din întregul lot deplasat de România în Qatar –, Darius Bota vine la turneul final cu un bagaj de experiență esențial în duelurile fizice cu fundașii de seniori. Viteza, forța de pătrundere și maturitatea arătată în meciurile oficiale îl recomandă drept principala gură de foc în sistemul gândit de Mircea Diaconescu.



Provocarea Grupei K: Mexic, Venezuela și Camerun

Calificarea la turneul final din Qatar vine ca o încununare a muncii depuse de o generație ambițioasă, dar adevăratul test abia acum începe. România a fost repartizată în Grupa K, o grupă extrem de echilibrată și spectaculoasă, care pune față în față trei școli de fotbal complet diferite:

• Sâmbătă, 21 noiembrie (ora 17:30): Mexic – România. Debutul absolut al României la Mondialul U17 are loc împotriva unei forțe tradiționale la nivel juvenil, Mexic fiind dublă campioană mondială la această categorie de vârstă.

• Marți, 24 noiembrie (ora 14:30): Venezuela – România. Un duel contra tehnicii și agresivității sud-americane, meci care se poate dovedi decisiv în economia calificării în fazele eliminatorii.

• Vineri, 27 noiembrie (ora 18:00): România – Camerun. Ultimul act al grupei aduce în față forța fizică și viteza reprezentantei Africii.

Toate partidele tricolorilor se dispută în modernul complex Aspire Zone din Doha și vor putea fi urmărite în direct în România pe platforma AntenaPLAY.



Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te