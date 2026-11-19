



Principalele dificultăți din învățământul sătmărean, efectele aplicării legislației educației și pregătirea elevilor pentru piața muncii au fost discutate în cadrul unei ședințe convocate de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás. Întâlnirea a reunit conducerea Instituției Prefectului, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean și liderii organizațiilor sindicale din educație.

La consultări au participat subprefecții Radu Iancu și Vasile Bercea, inspectorul școlar general Maria Ardelean, precum și reprezentanții SIP: președintele Sergiu Tâlvâc, prim-vicepreședintele Viorel Șoș și vicepreședintele Sorin Precup. Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar a fost reprezentat de Victor Oprea.

Liderii sindicali au prezentat problemele cu care se confruntă școlile și personalul didactic, insistând asupra consecințelor aplicării legii educației în activitatea zilnică. Aceștia au subliniat necesitatea unui dialog permanent cu autoritățile, astfel încât dificultățile semnalate în unitățile de învățământ să ajungă la instituțiile care pot interveni.

Un subiect important al întâlnirii a fost dezvoltarea învățământului tehnic și tehnologic, în legătură cu nevoia de personal calificat a angajatorilor din județ. Participanții au discutat despre creșterea atractivității acestei filiere pentru elevi și părinți și despre consolidarea colaborării dintre școli și mediul economic local.

Inspectorul școlar general Maria Ardelean a transmis că instituția va sprijini școlile și profesorii, pornind de la nevoile elevilor. Potrivit acesteia, observațiile sindicatelor pot contribui la îmbunătățirea activității din învățământ, iar munca și dedicarea cadrelor didactice trebuie valorizate prin asigurarea condițiilor necesare pentru performanță.

Prefectul Altfatter Tamás a precizat că problemele prezentate vor fi analizate, iar cele care depășesc competențele locale vor fi transmise instituțiilor centrale.

„Colaborarea cu sindicatele, cu instituțiile publice și cu comunitățile locale nu este o opțiune, ci o necesitate. Problemele prezentate astăzi vor fi analizate cu toată seriozitatea și, acolo unde este cazul, vor fi transmise instituțiilor centrale competente”, a declarat prefectul.

Acesta a subliniat că obiectivul autorităților este dezvoltarea unui sistem educațional predictibil, care să ofere tinerilor calificări și perspective profesionale în județ.

„Scopul nostru este ca învățământul sătmărean să fie predictibil, să avem copii calificați, care ulterior absolvirii să își găsească un loc de muncă bine plătit și să își întemeieze o familie acasă”, a afirmat Altfatter Tamás.

Reprezentanții sindicatelor au apreciat deschiderea Prefecturii și a Inspectoratului Școlar Județean față de preocupările profesorilor. Instituția Prefectului și-a reafirmat angajamentul de a facilita dialogul dintre autorități, partenerii sociali și școli pentru identificarea unor soluții concrete.