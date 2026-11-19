Aprobarea bugetului de stat până la sfârșitul acestui an, continuitatea investițiilor, simplificarea achizițiilor publice și pregătirea proiectelor pentru viitorul exercițiu financiar european 2028–2034 au fost printre principalele teme discutate luni, la București, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a participat la întâlnire și a prezentat, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV, principalele concluzii și așteptări ale administrațiilor locale.

Finalul de an găsește administrațiile locale într-o perioadă complicată din punct de vedere financiar, iar una dintre cele mai importante solicitări adresate Guvernului este aprobarea bugetului de stat pentru 2027 până la sfârșitul acestui an. Un calendar predictibil ar permite primăriilor să își construiască din timp bugetele locale, să stabilească prioritățile și să programeze investițiile pentru anul viitor.

Acesta a fost unul dintre mesajele principale transmise la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, la care au participat reprezentanți ai administrațiilor municipale și membri ai Guvernului, inclusiv premierul și miniștrii Finanțelor, Dezvoltării, Fondurilor Europene și Mediului.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a participat la întâlnire ca delegat al primarului Kereskényi Gábor. În interviul acordat miercuri, 18 noiembrie, la Nord Vest TV, aceasta a vorbit despre problemele ridicate de administrațiile locale și despre ceea ce înseamnă pentru Satu Mare stabilitatea financiară și continuitatea proiectelor.

Bugetul de stat, solicitat până la sfârșitul anului

Una dintre cele mai importante solicitări ale primarilor a vizat aprobarea bugetului național înainte de încheierea anului 2026. În acest fel, administrațiile locale ar avea posibilitatea să își aprobe mai devreme propriile bugete și să înceapă anul cu o imagine clară asupra resurselor disponibile.

„Ne dorim un buget predictibil, să știm pe ce sume de bani ne vom baza, pentru că de aici pornim cu proiectele, cu investițiile, cu tot ceea ce avem de făcut în următorul an”, a explicat Cristina Tămășan-Ilieș.

Potrivit viceprimarului, reprezentanții Guvernului au transmis că se dorește ca Parlamentul să aprobe bugetul până la sfârșitul acestui an.

Importanța acestui calendar este cu atât mai mare cu cât anul 2026 a fost dificil pentru numeroase administrații locale. Bugetele au fost aprobate târziu, ceea ce a redus perioada efectivă în care primăriile au putut să își programeze investițiile și să organizeze activitatea.

Predictibilitatea finanțării, principala provocare

Dincolo de aprobarea bugetului, una dintre problemele majore semnalate de reprezentanții municipiilor este predictibilitatea finanțării. Nu este suficient ca o administrație să cunoască valoarea unui proiect sau să aibă un contract semnat. Este important să știe și când vor fi disponibile fondurile și în ce condiții vor fi decontate lucrările.

„Aș pune pe primul loc predictibilitatea finanțării, pentru că de ea depinde planificarea investițiilor. Trebuie să știm atât ce sume avem disponibile, cât și când putem conta pe ele”, a subliniat viceprimarul.

Aceasta a atras atenția că modificarea regulilor în timpul derulării proiectelor poate crea dificultăți suplimentare și poate destabiliza bugetele locale. În ultimii ani, administrațiile s-au confruntat inclusiv cu modificări ale prețurilor la utilități și combustibili, care au impus reajustări și cheltuieli suplimentare.

În cadrul discuțiilor de la București a fost abordată și problema sumelor aferente IVG, în contextul nemulțumirilor administrațiilor locale privind resursele financiare disponibile.

Achizițiile publice, proceduri care trebuie simplificate

Un alt subiect important a fost legislația achizițiilor publice. Procedurile greoaie pot întârzia investițiile și pot îngreuna activitatea administrațiilor locale.

Potrivit viceprimarului, atât premierul, cât și miniștrii prezenți au fost de acord că această componentă legislativă trebuie îmbunătățită și simplificată.

Pentru municipii, o legislație mai clară și proceduri mai eficiente ar însemna posibilitatea de a derula proiectele într-un ritm mai bun, cu mai puține blocaje administrative.

Reforma administrativă trebuie discutată înainte de luarea deciziilor

Reforma administrativă a fost, de asemenea, abordată, însă fără a se ajunge la o decizie concretă. Discuțiile au vizat inclusiv posibilitatea ca unele municipii să preia comune din zonele metropolitane, dar opiniile administrațiilor diferă de la un caz la altul.

Cristina Tămășan-Ilieș consideră că orice reorganizare trebuie analizată atent, iar primarii și specialiștii din administrațiile locale trebuie consultați înainte de formularea unor propuneri concrete.

„Orice modificare s-ar face sau orice reorganizare trebuie să fie atent studiată și să fie în funcție de nevoia cetățeanului și să fie aproape de el”, a transmis viceprimarul.

În opinia sa, reforma trebuie să urmărească atât eficiența financiară, cât și menținerea serviciilor publice aproape de oameni. În cazul municipiului Satu Mare, dezvoltarea din ultimele decenii a localităților limitrofe și mutarea unei părți a populației în comunele din jur sunt aspecte care trebuie luate în calcul în orice discuție despre reorganizarea administrativă.

Pregătirea proiectelor pentru finanțările europene 2028–2034

Un alt orizont important pentru administrația sătmăreană îl reprezintă viitorul exercițiu financiar european 2028–2034. Chiar dacă regulile și condițiile de finanțare se află încă în negociere, municipiul trebuie să își stabilească din timp prioritățile și să pregătească proiecte care răspund nevoilor reale ale comunității.

Viceprimarul consideră că viitoarele investiții trebuie să vizeze îmbunătățirea vieții în cartiere, accesul la servicii publice și crearea unor condiții favorabile dezvoltării economice.

De asemenea, în ceea ce privește programele Ministerului Dezvoltării, Satu Mare are nevoie de continuitate pentru investițiile deja contractate, de un calendar de plăți predictibil și de reguli clare pentru eventualele finanțări noi.

Investițiile și serviciile publice trebuie să meargă în paralel

În privința priorităților municipiului, Cristina Tămășan-Ilieș a evidențiat trei direcții: continuarea investițiilor, calitatea serviciilor publice și administrarea responsabilă a banilor.

Viceprimarul consideră că dezvoltarea orașului nu poate fi privită exclusiv prin prisma proiectelor mari, deoarece cetățenii au nevoie și de servicii care funcționează în fiecare zi.

„Pentru cetățean, ambele contează și trebuie gestionate în paralel. O investiție mare poate îmbunătăți circulația sau accesul la servicii pentru mulți ani. În același timp, curățenia, întreținerea străzilor și îngrijirea spațiilor verzi cer intervenții constante”, a explicat aceasta.

Mesajul transmis de viceprimarul municipiului Satu Mare este că dezvoltarea trebuie să continue, dar cu o planificare realistă și cu folosirea responsabilă a resurselor disponibile.

„Îmi doresc un Satu Mare în care dezvoltarea să continue, să se vadă în condiții de viață mai bune. Asta înseamnă investiții utile, servicii care funcționează și o administrație care ascultă nevoile cetățenilor”, a concluzionat Cristina Tămășan-Ilieș.

Înregistrarea emisiunii:

Florin Cristian Mureșan