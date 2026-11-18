



Începând din 26 noiembrie, copiii vor avea ocazia să pășească într-un loc desprins din poveștile sărbătorilor de iarnă, unde îl vor putea întâlni chiar pe Moș Crăciun, îi vor putea spune ce își doresc de Crăciun și vor putea imortaliza momentul printr-o fotografie.

Spiritul sărbătorilor de iarnă va deveni și mai prezent în centrul municipiului Satu Mare, odată cu deschiderea Căsuței Moșului, unul dintre punctele de atracție pregătite special pentru cei mici în cadrul Târgului de Crăciun. Copiii vor avea parte de o întâlnire specială cu îndrăgitul personaj, într-o atmosferă de poveste, plină de emoție, bucurie și farmecul Crăciunului.

Inițiativa a fost anunțată de Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” și Primăria Municipiului Satu Mare, organizatorii invitând familiile să descopere această experiență începând cu data de 26 noiembrie.

În căsuța special amenajată, cei mici vor putea sta de vorbă cu Moș Crăciun, îi vor putea împărtăși dorințele și îi vor putea povesti despre bucuriile lor. Bineînțeles, întâlnirea nu va fi completă fără o fotografie alături de personajul care, an de an, aduce magia sărbătorilor în sufletele copiilor.

Căsuța Moșului promite să devină unul dintre cele mai îndrăgite locuri ale Târgului de Crăciun, oferind celor mici ocazia de a trăi un moment special, iar părinților posibilitatea de a păstra amintiri frumoase din această perioadă a anului.

Așadar, începând din 26 noiembrie, magia Crăciunului îi așteaptă pe cei mici în căsuța specială din centrul Sătmarului, acolo unde Moșul va fi gata să le asculte poveștile și dorințele!