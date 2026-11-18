Odată cu apropierea temperaturilor negative, sătmărenii sunt sfătuiți să își protejeze contoarele de apă și instalațiile expuse la frig. APASERV SATU MARE S.A. atrage atenția că un apometru neprotejat poate îngheța și se poate deteriora, provocând avarii, întreruperi ale alimentării cu apă și cheltuieli suplimentare pentru proprietari.





Reprezentanții operatorului recomandă verificarea din timp a căminelor exterioare, a capacelor și a instalațiilor, pentru a preveni problemele care pot apărea în perioadele geroase.

Printre măsurile recomandate se numără închiderea și fixarea corespunzătoare a capacelor căminelor de apometru, precum și izolarea contoarelor, conductelor și robineților cu polistiren extrudat sau alte materiale rezistente la umiditate. Materialele textile și hârtia nu sunt recomandate pentru această operațiune.

De asemenea, în subsoluri și pivnițe trebuie limitată pătrunderea aerului rece, iar temperatura trebuie menținută peste limita de îngheț. Robinetele, furtunurile și conductele exterioare trebuie golite de apă, acolo unde configurația instalației permite acest lucru.

O atenție deosebită trebuie acordată și locuințelor nelocuite, unde operatorul recomandă închiderea robinetului situat înaintea contorului.

Ce trebuie să faceți dacă apometrul a înghețat

APASERV avertizează că nu trebuie folosită flacăra deschisă, apa fierbinte sau alte surse puternice de căldură direct asupra contorului. În cazul apariției unor fisuri sau scurgeri, proprietarii trebuie să contacteze operatorul și să semnaleze problema fără întârziere. Totodată, nu trebuie manevrate vanele dinaintea contorului.

Reprezentanții companiei reamintesc că, potrivit Legii nr. 241/2006 și Regulamentului serviciului, protejarea contorului împotriva înghețului reprezintă obligația utilizatorului, iar costurile reparațiilor provocate din vina acestuia îi revin.

Pentru sesizarea avariilor sau a problemelor apărute la contoare, sătmărenii pot contacta dispeceratul APASERV la numerele de telefon 0261 721 051 și 0734 221 096.

Prevenția poate însemna evitarea unor reparații costisitoare. Câteva măsuri simple, luate înainte de venirea gerului, pot proteja instalațiile și pot asigura continuitatea alimentării cu apă pe timpul iernii.