Rally Sprint 2026 trage cortina la Satu Mare! Sport •

Campionatul Rally Sprint 2026 se apropie de final. Ultima etapă a celei de-a XXI-a ediții este programată sâmbătă, 21 noiembrie, pe Poligonul ACR din Satu Mare, acolo unde piloții vor lua startul în ultima confruntare a sezonului.



După un an competițional cu etape organizate atât în România, cât și în Ungaria, campionatul revine la Satu Mare pentru ultima întrecere din calendarul acestui an. Organizatorii îi așteaptă la start atât pe piloții cu experiență, cât și pe cei aflați la început de drum, într-o competiție care reunește concurenți din mai multe județe.

Înscrierile pentru ultima etapă sunt deja deschise și se pot face online, pe site-ul organizatorului, până joi, 19 noiembrie, ora 21:00, la adresa: https://csakriders.ro/inscriere-rs/.

Potrivit organizatorilor, competiția de sâmbătă va fi urmată de festivitatea de premiere a Campionatului Rally Sprint 2026, în cadrul căreia vor fi recompensați piloții care au obținut cele mai bune rezultate pe parcursul sezonului.

Ultima etapă se anunță importantă și prin prisma clasamentelor finale, fiecare concurent având ocazia să își încheie sezonul cu un rezultat cât mai bun.

Organizatorii îi invită la Poligonul ACR din Satu Mare pe concurenți, familiile acestora, susținători și pe toți iubitorii sportului cu motor, pentru ultima întâlnire Rally Sprint din 2026.



Datele ultimei etape:

Data: sâmbătă, 21 noiembrie 2026

Locul: Poligonul ACR Satu Mare

Termen-limită pentru înscrieri: joi, 19 noiembrie, ora 21:00

Înscrieri online: https://csakriders.ro/inscriere-rs/





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