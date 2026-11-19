



Un grup de 12 elevi ai Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare a participat, în data de 10 noiembrie 2026, la o nouă ediție a programului Euroscola, desfășurată la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța. Tinerii au avut ocazia să descopere mecanismele democrației europene și să participe la dezbateri pe teme de actualitate, fiind însoțiți de profesoara Dana Mihai.

Ediția din acest an a programului Euroscola a avut ca temă „The EU’s Zero Pollution Ambition: Where Do We Stand Today?”, fiind dedicată obiectivelor Uniunii Europene privind reducerea poluării și protejarea mediului înconjurător.

Pe parcursul activităților, elevii sătmăreni au participat la sesiuni de întrebări și răspunsuri, ateliere interactive și dezbateri, având totodată posibilitatea de a simula activitatea europarlamentarilor. Experiența le-a oferit o perspectivă directă asupra modului în care sunt discutate și adoptate deciziile la nivel european.

Două eleve sătmărence au luat cuvântul în hemiciclul Parlamentului European

Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei a fost sesiunea de dialog desfășurată în hemiciclul Parlamentului European.

Elevele Carla Zeicu, din clasa a XI-a C, și Luna Alcazar-Rios, din clasa a XII-a B, au avut oportunitatea de a lua cuvântul, de a adresa întrebări și de a-și exprima opiniile în cadrul dezbaterilor.

Pentru cele două tinere, participarea activă la discuțiile desfășurate în sala în care își exercită mandatul europarlamentarii a reprezentat o experiență deosebită, dar și o ocazie de a înțelege responsabilitatea implicării în viața democratică europeană.

Tinerii sătmăreni, apreciați pentru implicare și seriozitate

Reprezentanții Colegiului Național „Doamna Stanca” au transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei 12 elevi care au participat la program, subliniind seriozitatea, eleganța și implicarea de care aceștia au dat dovadă pe parcursul activităților.

Participarea la Euroscola le-a oferit elevilor posibilitatea de a interacționa cu tineri din alte state europene, de a face schimb de idei și de a înțelege mai bine importanța participării civice în construirea viitorului Uniunii Europene.

Conducerea instituției de învățământ a adresat felicitări tuturor participanților pentru modul în care au reprezentat colegiul și a transmis mulțumiri speciale profesoarei Gabriela Silaghi, coordonatoarea proiectului, pentru implicarea și dedicarea în organizarea acestei oportunități educaționale.

Experiența de la Strasbourg reprezintă un exemplu al modului în care educația poate depăși granițele sălii de clasă, oferindu-le tinerilor șansa de a descoperi direct instituțiile europene și de a deveni participanți activi la dialogul despre viitorul Europei.