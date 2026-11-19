



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat miercuri, 18 noiembrie 2026, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru supravegherea și controlul traficului rutier pe drumurile din județ. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 70.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni au vizat atât prevenirea faptelor care pot afecta ordinea publică, cât și creșterea siguranței participanților la trafic. Echipajele de poliție au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al circulației pe drumurile din județ.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat peste 200 de amenzi, valoarea totală a acestora depășind 70.000 de lei.

Cinci șoferi au rămas fără permis de conducere

Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva conducătorilor auto care au încălcat legislația rutieră.

Astfel, cinci șoferi au fost sancționați cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, iar în cazul altor nereguli constatate au fost reținute 11 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare nu au precizat tipurile abaterilor pentru care au fost dispuse aceste măsuri.

Recomandările polițiștilor pentru evitarea accidentelor rutiere

În contextul acțiunilor desfășurate, polițiștii sătmăreni reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, în special în condiții de vizibilitate redusă sau vreme nefavorabilă.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și să evite conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

De asemenea, polițiștii recomandă evitarea utilizării telefonului mobil la volan, păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de autovehiculele din față și efectuarea manevrelor numai după o asigurare temeinică.

O atenție deosebită trebuie acordată pietonilor, în special în apropierea trecerilor pentru pietoni. La rândul lor, persoanele care se deplasează pe jos sunt îndemnate să traverseze doar prin locurile special amenajate și după ce se asigură corespunzător.

Bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice sunt, de asemenea, sfătuiți să respecte regulile de circulație și să utilizeze echipamentele de protecție și elementele reflectorizante, atunci când este cazul.

Polițiștii sătmăreni subliniază că adoptarea unui comportament preventiv și respectarea legislației rutiere reprezintă măsuri esențiale pentru reducerea riscului de accidente și protejarea vieții tuturor participanților la trafic.